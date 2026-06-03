İSTANBUL 10. AİLE MAHKEMESİ

الجمهورية التركية

من محكمة الأسرة العاشرة في إسطنبول

رقم الأساس: 2022/332 أساس

282/2026:رقم القرار

المدعى عليه: محمد الدقاق – حي توركالي، شارع إهلاموردره، مبنى كاردشلر، بلوك رقم: 102،

الباب الداخلي رقم، بشكتاش/إسطنبول

المدعية مروة الدقاق والمدعى عليه محمد الدقاق، في دعوى الطلاق المنظورة أمام محكمتنا، وبعد انتهاء المحاكمة العلنية، تقرر تبليغ الحكم المسبب للمدعى عليه محمد الدقاق عن طريق الإعلان.

الحكم: وفقًا لما ورد تفصيله في حيثيات القرار أعلاه:

قبول الدعوى، و:

1-الحكم بطلاق: مروة الدقاق ، المولودة بتاريخ 13/04/1993، والمسجلة في ولاية ريزه، قضاء تشايلي، محلة/قرية جاوشلو، رقم المجلد: 45، رقم الخانة: 29،رقم التسلسل الفردي:1 برقم هوية جمهورية تركيا (30125285488)، ابنة حسن وملك؛ من محمد الدقاق ، المولود بتاريخ 21/10/1994، من رعايا المملكة المغربية، وذلك استنادًا إلى المادة 166/1 من القانون المدني التركي.

2- القبول الجزئي لطلب التعويض المعنوي المقدم من المدعية، والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 200,000.00 ليرة تركية كتعويض معنوي للمدعية، ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات.

3- استيفاء رسم الحكم والقرار الثابت البالغ 732.00 ليرة تركية وفقًا لقانون الرسوم وتعريفته، وبعد خصم مبلغ 80.70 ليرة تركية المدفوع مقدمًا من قبل المدعية، يتم تحصيل المتبقي وقدره 651.30 ليرة تركية من المدعى عليه وتوريده إلى خزينة الدولة.

4- الحكم بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 80.70 ليرة تركية رسم التقديم و80.70 ليرة تركية الرسم المقدم، المدفوعين من قبل المدعية، إليها.

5- الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مصاريف الدعوى التي تكبدتها المدعية والبالغة 56,107.00 ليرة تركية (بما في ذلك نفقات التبليغ، التبليغ الإلكتروني، التبليغ عن طريق الإعلان، التبليغ خارج البلاد، ونفقات نظام KEP) إلى المدعية.

6- وفقًا للمادة 333 من قانون الإجراءات المدنية، يتم رد الجزء غير المستخدم من السلف المدفوعة من قبل الأطراف، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، إلى أصحابها من قبل قلم المحكمة تلقائيًا.

7- في حال طلب أحد الأطراف، يتم تبليغ القرار المسبب وفقًا للمادة 216/1 من لائحة تنظيم أعمال الدوائر الإدارية والخدمات الكتابية لمحاكم الدرجة الأولى والنيابات العامة الإقليمية.

8- بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، يتم إرسال نسختين من القرار النهائي إلى مديرية النفوس المختصة.

صدر القرار علنًا بحضور المدعية وغياب المدعى عليه، وتم شرح الأصول، مع بيان أن طريق الاستئناف مفتوح أمام محكمة الاستئناف الإقليمية في إسطنبول خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبليغ الحكم المسبب للأطراف.05/05/2026

ونظرًا لتعذر تبليغ المدعى عليه محمد الدقاق وعدم التمكن من تحديد عنوانه رغم التحريات، يُعلن هذا القرار ليحل محل التبليغ الرسمي. 22/05/2026

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Basın No: ILN02478613