İSTANBUL 10. AİLE MAHKEMESİ

الجمهورية التركية

من محكمة الأسرة العاشرة في إسطنبول

رقم الأساس: 2022/332 أساس

المدعى عليه: محمد الدقاق – حي توركالي، شارع إهلاموردره، مبنى كاردشلر، بلوك رقم: 102،

الباب الداخلي رقم، بشكتاش/إسطنبول

بشأن دعوى الطلاق المقامة أمام محكمتنا بين المدعية مروة الدقاق والمدعى عليه محمد الدقاق، فقد تقرر تبليغ لائحة الدعوى إلى المدعى عليه عن طريق الإعلان.

إلى المدعى عليه: محمد الدقاق

جاء في لائحة دعوى الطلاق المقامة ضدكم من قبل المدعية، وباختصار، ما يلي:

أنهما تزوجا بتاريخ 2021/08/15، ولم يُرزقا بأطفال من هذا الزواج، وأنه بسبب تصرفات المدعى عليه الخاطئة أصبح استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، وأن المدعى عليه أجبر المدعية على الاستقالة من عملها، ومنعها من الحصول على تعويضاتها، ولم يقدم لها أي دعم، ومارس عليها ضغوطًا نفسية، وتركها بمفردها، ومنعها من العمل، ومارس ضدها عنفًا نفسيًا وجنسيًا بشكل مستمر، ولجأ إلى منزل أحد أصدقائه وبقي هناك أيامًا دون التواصل معها، ويتصرف بعدم مسؤولية في الحياة، وأصبحت المعيشة المشتركة للطرفين في المنزل ذاته مستحيلة، وبذلك أصبحت الحياة الزوجية بالنسبة للمدعية غير محتملة.

وبناءً عليه، طلبت المدعية الحكم بتطليق الطرفين، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 500,000 ليرة تركية تعويضًا ماديًا و500,000 ليرة تركية تعويضًا معنويًا لصالح المدعية.

كما ورد أنه يمكنكم تقديم لائحة جوابية على لائحة الدعوى خلال أسبوعين، وفي حال عدم تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية فسيُعتبر أنكم قد أنكرتم الوقائع المذكورة في الدعوى. وفي حال وجود صعوبة أو استحالة في إعداد لائحة الجواب خلال هذه المدة، يمكنكم التقدم إلى المحكمة خلال نفس المدة لطلب مهلة إضافية لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

وفي حال عدم حضوركم الجلسة دون عذر مشروع، قد يُقرر شطب الدعوى من جدول القضايا، وإذا حضر أحد الأطراف ورغب في متابعة المحاكمة، فإن الإجراءات ستستمر في غيابكم ولن يكون لكم حق الاعتراض على ما يتم في غيابكم.

وإذا اردتم الصلح فإن القيام بالتحضير اللازم للصلح،وتقديم المستندات التي أشرتم إليها في لائحتكم أو أي مستندات أخرى ترغبون في تقديمها يجب تقديمها خلال مهلة الأسبوعين القطعية من تاريخ تبليغ الدعوة، وإذا لم تمتثلوا للمدة القطعية، فسيُعتبر وفقًا للمادتين 139 و150 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنكم قد تخليتم عن الاستناد إلى تلك الأدلة.

وقد تم تحديد موعد الجلسة بتاريخ 05/05/2026 الساعة 10:25 صباحا، وفي حال عدم حضوركم أو حضوركم دون متابعة الدعوى، فقد يُقرر شطب الدعوى من جدول القضايا. وإذا لم تحضروا المحكمة دون عذر مشروع، فستستمر المحاكمة في غيابكم، ولن يكون لكم حق الاعتراض على الإجراءات المتخذة في غيابكم، وعند انتهاء التحقيق سيتم الانتقال الى المرافعة الشفوية، وفي حال تأجيل جلسة المرافعة الشفوية فلن يتم إرسال دعوة جديدة إليكم، مع احتفاظ المحكمة بحق تطبيق حكم المادة 150 وإصدار الحكم في غيابكم.

2026/02/10

