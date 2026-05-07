İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO: 2021/649

Davacı, TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, RİFKA RUBİN, SAMİ SALLACAN, ELİ RUBİN, RUBİN OFSET MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Kaynaklanan (İtrazın İptali) davası nedeniyle;

Mahkememiz 2021/649 Esas sayılı dosyasında dava dilekçesinde adı geçen davalı;

SAMİ SALLACAN - (T.C. No:21515146656) - İSTANBUL ili, BEŞİKTAŞ ilçesi, ORTAKÖY mah/köy, 17 cilt, 3189 aile sıra no, 15 sırada nüfusa kayıtlı, NESİM VE REFKA oğlu, 05/05/1947 doğumlu,

Tüm araştırmalara rağmen açık adresinin tespit edilemediği, adresinin meçhul olduğu dosya içeriğiyle sabit olduğundan 28/08/2025 tarihli bankacı bilirkişi raporunda "Sami Sallacan'ın icra takip tarihi olan 08/08/2019 tarihi itibari ile 13.371,21 TL borçtan sorumlu olabileceği ve bu alacağa takip tarihinden itibaren %28,80 oranında temerrüt faizi işletilebileceği yönünde tespitte bulunulduğu, bankacı bilirkişinin bu tespitlerine 6100 Sayılı HMK'nın 281. maddesi uyarınca ilandan itibaren 1 aylık süre içinde itiraz edilmemesi halinde mevcut tespitlere ve delillere göre karar verileceği'' hususunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyasında düzenlenen 28/08/2025 havale tarihli bilirkişi raporunda Sami Sallacan'ın icra takip tarihi olan 08/08/2019 tarihi itibari ile 13.371,21 TL borçtan sorumlu olabileceği ve bu alacağa takip tarihinden itibaren %28,80 oranında temerrüt faizi işletilebileceği yönünde tespitte bulunulduğu, bankacı bilirkişinin bu tespitlerine 6100 Sayılı HMK'nın 281. maddesi uyarınca ilandan itibaren 1 aylık süre içinde itiraz edilmemesi halinde mevcut tespitlere ve delillere göre karar verileceği hususu HMK'nın 281. maddesi uyarınca ve ayrıca duruşma gün saatinin 26/11/2026 günü saat 14:40 olduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 04/05/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02461906