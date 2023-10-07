İsrail artıkları sahnede! Irkçı Zafer Partisi’nden siyonistlere dua!
Zafer Partisi Şırnak yöneticisi Mahmut Tatar, sosyal medya hesabından ağızları açık bırakan bir mesaj yayınladı.
Türkiye’deki İsrail artıkları, Filistinli mücahitlerin saldırıları sonrası Tel Aviv’e yönelik destek mesajlarını sürdürüyor.
Yıllardır terörist İsrail’in Müslümanlara yönelik katliamlarına sesini çıkarmayan Türkiye’deki seküler kafa, bugün hümanist kesilip savaş karşıtı olmaya başladı!..
Türkiye’de ırkçılığı körükleyip ülkede kaos çıkarmaya çalışan Zafer Partisi’nden de İsrail’e akılalmaz bir destek geldi.
Zafer Partisi Şırnak yöneticisi Mahmut Tatar, sosyal medya hesabından ağızları açık bırakan bir mesaj yayınladı. Tatar, “Rabbim bu cehennem zebanilerine karşı İsrail ordusuna güç kuvvet versin. Yeni doğan kız çocuklarını diri diri toprağın altına gömen kavmin çocukları.” diye yazdı.
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