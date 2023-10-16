İsrail açıkladı! İşte siyonistlerin kaybettikleri asker sayısı
Siyonist İsrail Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim'den bugüne kadar 291 yahudi askerin öldüğünü açıkladı.
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrial sivillere saldırarak karşılık verdi.
Bebek katilleri, 7 Ekim'den bugüne kadar Kassam Tugayları tarafından 291 askerlerinin öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari, en az 7 subayın da olduğu öldürülen askerlerin ailelerine ölüm haberlerinin verildiğini açıkladı.