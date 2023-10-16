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Gündem

İsrail açıkladı! İşte siyonistlerin kaybettikleri asker sayısı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 15:38:00 -
İsrail açıkladı! İşte siyonistlerin kaybettikleri asker sayısı

Siyonist İsrail Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim'den bugüne kadar 291 yahudi askerin öldüğünü açıkladı.

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrial sivillere saldırarak karşılık verdi.

Bebek katilleri, 7 Ekim'den bugüne kadar Kassam Tugayları tarafından 291 askerlerinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari, en az 7 subayın da olduğu öldürülen askerlerin ailelerine ölüm haberlerinin verildiğini açıkladı.

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