İSPİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN METNİ



Sayı :2022/11 Esas

10.06.2026

Davacı , Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Davalılar , Aynur Demir Aydın, Eyyüp Şahin, Filiz Taş, Gönül Pala, Gülsüm Yeşil, Hamide Turan, Hayat Selvi, Hesna Özaydın, İpek Tosun, Mahbup Kalkan, Mahinur Ünsal, Melek Demir, Necdet Demir, Nermin Yeşil, Rüştü Özaydın, Sermin Gürgen, Süleyman Özaydın, Şevket Şahin, Yavuz Yazıcı, Yener Özaydın, Yıldız İpek, Yusuf Şahin arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında davacı idarenin 12/01/2022 tarihli dilekçesinde; Erzurum İli Pazaryolu İlçesi, Karakoç Mahallesi, 116 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırılmasının istenildiği belirtilerek davaya konu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini talep etmiş, mahallinde mahkememizce 16/09/2022 tarihinde keşif yapılmış, bilirkişilerce taşınmazın bedeli toplam 98.456,49 TL olarak tespit edilmiş olmakla; tapu maliklerinin İlbeyi ve Hümayun'dan olma Aynur Demir Aydın, İlbeyi ve Hümayun'dan olma Mahinur Ünsal, İlbeyi ve Hümayun'dan olma Melek Demir, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilememiş olup, mahkememiz dosyasının karara çıktığı gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

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Basın No: ILN02490646