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Isparta’da Prof.Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi açıldı

Isparta Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu’nda İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle okul müdürlüğünce İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında başyapıt sayılan eserlere imza atan Prof.

28 Mart 2019 Perşembe 13:01
Isparta’da Prof.Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi açıldı

Isparta Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu’nda İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle okul müdürlüğünce İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında başyapıt sayılan eserlere imza atan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına bir kütüphane oluşturuldu. Kütüphanedeki ilk kayıt ise, Vali Seymenoğlu adına alınan Tarık Buğra’nın Osmancık romanı oldu.


Düzenlenen programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Burhan Türkmen, Okul Aile Birliği başkanı, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Okulda öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan Vali Seymenoğlu öğrencilerin bu sevgi gösterisini karşılıksız bırakmadı. Öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Vali Seymenoğlu bir öğrencinin kol alçısına ve minik bir kız öğrencinin verdiği kâğıda imza atarak derslerinde başarılar diledi.


Misafir öğrencilere kırtasiye desteği


Kütüphane açılışından önce Isparta Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Isparta Şubesi’nce hazırlanan kırtasiye setleri,Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören göçmen misafir öğrencilere Vali Seymenoğlu ve diğer misafirler tarafından hediye edildi. Program sonunda Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu öğrenci korosu Müzik Öğretmeni Müjgân Kahyaoğlu eşliğinde konuklara mini bir konser verdi.


İlk ödünç kitabı Vali Seymenoğlu aldı


Ardından Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi’nin açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Seymenoğlu daha sonra kütüphane defterine kayıt yaptırarak Tarık Buğra’nın Osmancık adlı romanını ilk ödünç kitap olarak aldı.


“Hep beraber gülelim”


Vali Seymenoğlu yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 misafir öğrencinin Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gördüğünü söyleyerek öğrencilerin verdiği konserde geçen şarkı sözündeki gibi hep beraber gülmenin önemine değindi.


Vali Seymenoğlu konuşmasında, “Bu çalışmalarımız da burada eğitim gören misafir öğrencilerimizle hep beraber gülmek için yapılıyor. Buralı öğrenciler de, buranın yerlisi olarak misafir öğrencilerimize mutlaka sahip çıkmanız lazım. Kütüphane Haftası ve 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı dolayısıyla böyle bir kütüphanenin açılması çok anlamlı. Kitap kampanyamız devam ediyor, aynı zamanda kütüphanenin ihtiyacı olan bilgisayarı da en kısa sürede temin edeceğiz” dedi.


Vali Seymenoğlu program sonunda öğrencilerle birlikte hazırlanan pastayı kesti, öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:01
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