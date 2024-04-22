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Resmi İlanlar ISPARTA 3.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

ISPARTA 3.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-04-22 00:21:00 -

ISPARTA 3.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Dosya No: 2023/1007

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Isparta İli, Merkez İlçesi, Yayla Mah/köy, 29 Cilt, 178 Aile Sıra No, 10 Sırada Nüfusa Kayıtlı, Mehmet Ali Ve Fatma Oğlu/kızı, 01/07/1884 Doğumlu, ( T.C. Kimlik No: 54037031148 )Şerife' nin mirasçılarının bulunamaması nedeniyle varsa mirasçılarının son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri için Mahkememize başvurmaları aksi halde TMK.'nın 594.maddesi gereğince mirasçılarının miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekçeli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02005858