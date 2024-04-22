ISPARTA 3.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-04-22 00:21:00 -
ISPARTA 3.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
Dosya No: 2023/1007
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
Isparta İli, Merkez İlçesi, Yayla Mah/köy, 29 Cilt, 178 Aile Sıra No, 10 Sırada Nüfusa Kayıtlı, Mehmet Ali Ve Fatma Oğlu/kızı, 01/07/1884 Doğumlu, ( T.C. Kimlik No: 54037031148 )Şerife' nin mirasçılarının bulunamaması nedeniyle varsa mirasçılarının son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri için Mahkememize başvurmaları aksi halde TMK.'nın 594.maddesi gereğince mirasçılarının miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekçeli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02005858