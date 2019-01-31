İsmail Yeşilbağ'ın yazıp yönettiği Yavuz Sultan Selim ücretsiz oynanacak İsmail Yeşilbağ'ın yazıp yönettiği Yavuz Sultan Selim isimli tiyatro oyunu Bahçelievler'de bulunan Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Daha çok tarihi oyunlar sahnelemesi ile tanınan yönetmen İsmail Yeşilbağ’ın yazıp yönettiği “Yavuz Sultan Selim” adlı tarihi tiyatro oyunu 31 Ocak Perşembe (Bugün) Saat 20:00'de sahnelecek. Ücretsiz olacak İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü desteği ile Bahçelievler'de bulunan Dr. Enver Ören Kültür Merkezinde oynanacak oyun, ücretsiz olacak.

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