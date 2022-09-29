İsmail Saymaz'ın Mansur Yavaş operasyonu! Belediyeden yalanlama gelince yeni açıklama yaptı..

Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, "6'lı masada bilek güreşi" başlıklı köşe yazısında, isim vermediği bir kaynağının sözlerini, "İyi Partili bir grup aday olması için Yavaş’a teklif ve telkinde bulundu. Yavaş, Altılı Masa uzlaşırsa 'Evet' diyeceğini söylüyor. Yani, Abdullah Gül stratejisi izliyor." ifadeleri ile aktardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, İsmail Saymaz'ın iddiasını yalanladı.

'Gerçeği yansıtmamaktadır'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gültekin, "Bir haber kaynağının Gazeteci Sn. İsmail Saymaz’a Başkanımız sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konu hakkında hiçbir kişi ya da grupla görüşme gerçekleştirilmemiştir. Gündemimiz sadece Ankara halkına daha iyi hizmet etmekten oluşmaktadır." dedi.

Volkan Memduh Gültekin'İn açıklamasından sonra isimsiz kaynağı ile tekrar görüştüğünü ifade eden İsmail Saymaz, bu sefer de şunları söyledi:

Kaynağım, İYİ Partili bir heyetin değil, ‘hatırı sayılı insanların’ Yavaş’ı tek tek ziyaret ettiğini belirtiyor. Geçen hafta ve önceki hafta birer görüşme olduğunu kaydeden kaynağım, şu bilgiler verdi:

Adaylık meselesi sıkça telaffuz ediliyor. Onun da sorumluluk alması gerektiğini söyledi hatırı sayılır insanlar. O da 'Kemal beye bir vefa borcum’ var dedi. Bunu söylediğinde şunu dediler: ‘Türkiye’ye vefa borcu ne olacak?’ Burada kimse geri duramaz.