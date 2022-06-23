İsmail Hünerlice kimdir? İsmail Hünerlice nereli kaç yaşında?

İsmail Hünerlice kimdir? Sakarya Hendek İkramiye köyünde 1969 yılında dünyaya geldi. Kendi köyünde ilkokulu bitirdikten sonra 1987 yılında Hendek İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Sakarya’da açılan İmamlık imtihanına katılıp kazandı ve görev aldı. Ve bu arada da hafızlığını ikmal etti. Eğitim yılları çok büyük sıkıntılarla tek başına ailesinin büyük desteği ile geçirdi.

Üniversiteyi dışarıdan imtihanlarını verip iki diploma aldı. 1990 yılında imamlıktan istifa edip ilmi çalışmaları geliştirmek için İstanbul Bağcılardaki Fetih İlim Araştırma kursunda iki buçuk yıl kaldıktan sonra İstanbul’daki birçok değerli hocalarımızdan ilim aldı. Halen İslam Hukuku ve Fıkıh üzerine 60’a yakın çok değerli bir ekiple çalışmalarını devam ettirmektedir. Evli olup Ahmet Faruk, Beyza nur ve Meryem Betül isimli üç çocuk sahibidir.