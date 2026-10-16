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Gündem İslami yayıncılığın önde gelen isimlerinden Cevat Özkaya vefat etti
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İslami yayıncılığın önde gelen isimlerinden Cevat Özkaya vefat etti

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İslami yayıncılığın önde gelen isimlerinden Cevat Özkaya vefat etti

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn!.. Pınar Yayınları'nın kurucularından, yazar Cevat Özkaya vefat etti. Özkaya bir süredir tedavi görüyordu.

Kolon kanseri nedeniyle tedavi gören ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda bulunan yazar ve yayıncı Cevat Özkaya hayatını kaybetti.

Türkiye’de İslami düşünce ve yayıncılık hayatının önemli isimlerinden olan Özkaya’nın vefatının ardından cenaze programı da açıklandı. Özkaya, 17 Ekim Cumartesi günü Üsküdar’da kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Soğanlık Mezarlığı’nda defnedilecek.

 

CENAZE MERASİMİ BELLİ OLDU

Pınar Yayınları, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Cevat Özkaya’nın cenaze programını kamuoyuyla paylaştı. Yayınevinin kurucularından ve Genel Yayın Yönetmeni olan Özkaya’nın vefatı, sevenlerini ve yayıncılık dünyasında hüzne neden oldu.

Yapılan duyuruya göre Cevat Özkaya’nın cenaze namazı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak. Özkaya’nın naaşı, cenaze namazının ardından Kartal Soğanlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

 

 

PINAR YAYINLARI TAZİYE YAYINLADI

Pınar Yayınları, Cevat Özkaya’nın vefatının ardından yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yayınevimizin kurucularından, Genel Yayın Yönetmenimiz, kıymetli büyüğümüz ve hocamız Cevat Özkaya’nın cenaze namazı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacaktır.

 

Merhum, cenaze namazının ardından Kartal Soğanlık Mezarlığı’nda defnedilecektir.

Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Akit Medya Grubu olarak merhuma rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

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