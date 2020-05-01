İslâm’a düşman teröriste kalkan! LGBTİ’yi savunan bazı barolar, terörden hüküm giyen avukatları da kolluyor

Avukatlık Yasası’na göre 2 yıldan fazla hapis cezası alan avukatın meslekten men edilmesi gerekirken, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Çanakkale, Bursa gibi şehirlerin barolarının, 30’u aşkın cüppeli militanın avukatlık sicilini askıya almadığı öğrenildi.

Sapkınlık bahanesiyle Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a saldıran hukuk ‘baro’nlarının, avukat görünümlü terör suçlularını bünyesinde barındırmaya devam ettiği belirlendi. Ankara Barosu ve avanelerinin, PKK, FETÖ, DHKP-C gibi kanlı terör örgütlerine üyelik tespitiyle hapis cezasına çarptırılan cüppeli militanların avukatlık sicilini askıya almamakta direndiği kaydedildi.

Sapkın sevici hukuk ‘baro’nlarının Avukatlık Kanunu’nu çiğnediği, “terör” gerekçesiyle 2 yılı aşkın sürelerle hapis cezası alan avukat görünümlü militanların baro üyeliğini düşürmediği tespit edildi.

Dindara saldır, teröristi besle

Zina ile eşcinselliğin toplum yapısı ve insan sağlığına karşı zararlarını İslami perspektifle yorumlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a saldıran hukuk ‘baro’nlarının, avukat görünümlü teröristleri bünyesinde barındırmaya devam ettiği belirlendi. Erbaş üzerinden İslam’a olan kinini kusan Ankara Barosu ve avanelerinin, PKK, FETÖ, DHKP-C gibi kanlı terör örgütlerine üyelik tespitiyle hapis cezasına çarptırılan cüppeli militanların avukatlık sicilini askıya almamakta direndiği kaydedildi. Avukatlık Yasası’na göre 2 yıldan fazla hapis cezası alan avukatın meslekten men edilmesi gerekirken, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Çanakkale, Bursa, Ordu gibi şehirlerin barolarının 30’u aşkın terör hükümlüsü avukat için bu kanunu çiğnediği saptandı.

FETÖ’cü de baroda, PKK’lı da

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in firari avukatı Nurullah Albayrak’ın hâlâ aktif avukat listesinde yer aldığı Ankara Barosu, “terör örgütü üyeliği” suçundan 10 yıla kadar varan sürelerle hapis cezasına çarptırılan birçok militanın avukatlığını düşürmedi. Terör örgütü PKK üyeliği gerekçesiyle birçok suçtan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş (sicil 905) ile “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Mehmet Raci Bilici (sicil 2504) gibi isimlerin Diyarbakır Barosu’ndaki üyeliği sürüyor. “Örgüt adına suç işlemek” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Hasip Kaplan da (sicil 11923) İstanbul Barosu’nda hâlâ avukat.

DHKP-C’lilerin avukatları

DHKP-C’nin savcı katillerine yardım ve yataklık eden avukat görünümlü teröristlerinden Şükriye Erden’in yanı sıra, terörden arananlar listesine girecek kadar tehlikeli olan Oya Aslan, İstanbul Barosu’na göre birer avukat. “Terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan 18 yıl 9 ay ceza alan Barkın Timtik İstanbul Barosu’nda, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “örgüt içinde kod isim kullanıyor olmak” gibi suçlamalardan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Selçuk Kozağaçlı Ankara Barosu’nda aktif görevde. DHKP-C’den hüküm giyen kızıl teröristleri bünyesinden atmayan Ankara Barosu, haklarındaki ceza hükümleri kesinleşen militanları savunarak büyük skandala imza atmıştı. Baroların bünyesinde barındırdığı terör hükümlülerinden bazıları şunlar:

Kayıtlı FETÖ’cüler:

Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak (sicil 13970), ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ten 7 yıl 6 ay ceza alan Abdulkadir Ceylani Özgül (sicil 25915), 7 yıl 6 ay ceza alan Cemalettin Karadaş (sicil 25682), 7 yıl 6 ay ceza alan Çağlayan Erginay (sicil 19050), 7 yıl 6 ay ceza alan Hasanbasri Aksoy (sicil 13228), 7 yıl 6 ay ceza alan Süleyman Salli (sicil 15716), 7 yıl 6 ay ceza alan Şaban Yağcı (sicil 20020), 6 yıl 10 ay 15 gün ceza alan Hüseyin Mehan (sicil 16377), 6 yıl 10 ay 15 gün ceza alan İbrahim Temur (sicil 16197), 6 yıl 10 ay 15 gün ceza alan Mehmet Derdiyok (sicil 25871), 6 yıl 10 ay 15 gün ceza alan Murat Araç (sicil 14040), 6 yıl 10 ay 15 gün ceza alan Ömer Karadeniz (sicil 28264), 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Muhammet Ali Özdel (sicil 23536), 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Eren Babahanoğlu (sicil 4588), 6 yıl 3 ay hapis cezası alan İbrahim Löklüoğlu (16230), 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Mücahit Kozan (sicil 27148)

DHKP-C’liler:

Savcı katilleri Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla’nın ile irtibatı saptanan Şükriye Erden (sicil 31701) 12 yıl hapis cezası almasına rağmen İstanbul Barosu’nda aktif avukat. Terör örgütlerinin arananlar listesinde “yeşil” kategoride yer alan, terör örgütü DHKP/C’nin üst düzey sorumlusu olan ve polis ekiplerinin baskınıyla yakalanan Oya Aslan (sicil 32019) İstanbul Barosu’na kayıtlı. “DHKP/C Terör Örgütünü Kurma Veya Yönetme” suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barkın Timtik (sicil 32309) İstanbul Barosu’nda. KHK ile kapatılan DHKP-C uzantısı Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası almasına rağmen Ankara Barosu’nda 12907 sicil numaralı avukatlık kaydı düşürülmedi. Barolarda yer alan diğer DHKP-C teröristleri şunlar:

Aytaç Ünsal (sicil 25211) Ankara Barosu: “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” Suçundan 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Özgür Yılmaz (sicil 16915) Ankara Barosu: “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” Suçundan 13 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Engin Gökoğlu (sicil 21406) Ankara Barosu: “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Süleyman Gökten (sicil 34400) İstanbul Barosu: “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Ezgi Çakir Gökten (sicil 38885) İstanbul Barosu: 8 Yıl Hapis Cezası

Aycan Çiçek (sicil 33842) İstanbul Barosu: “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” Suçundan 9 Yıl

Naciye Demir (sicil 28410) İstanbul Barosu: “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” Suçundan 9 Yıl

Ahmet Mandacı (sicil 875) Çanakkale Barosu: “Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün

Ayşegül Çağatay (sicil 27875) Ankara Barosu: “Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” Suçundan 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Yağmur Ereren Evin (sicil 755) Ordu Barosu: “Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” Suçundan 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Yaprak Türkmen (sicil 41543) İstanbul Barosu: “Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” Suçundan 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Didem Baydar Ünsal (sicil 25137) Ankara Barosu: “Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” Suçundan 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Zehra Özdemir (sicil 36386 ) İstanbul Barosu : “Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” Suçundan 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası