İslâm düşmanı baroların sicili bozuk

İslam’ın haram kıldığı zina ve “helak sebebi” olarak işaret edilen eşcinsel sapkınlıkla ilgili ayetler ışığında okuduğu hutbe nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a linç kampanyası başlatan hukuk ‘baro’nları, fırsatı her bulduğunda milli ve manevi değerlere saldırıp, İslami kurum ve kuruluşları hedef gösterirken, PKK ile DHKP-C gibi terör örgütlerinin hamiliğine soyunuyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a linç kampanyası başlatan hukuk ‘baro’nları, fırsatı her bulduğunda milli ve manevi değerlere saldırıyor, İslami kurum ve kuruluşları hedef gösteriyor. Kur’an hükümlerini dile getiren Erbaş’a saldıran İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu’nun başı çektiği hukuk baronları, PKK ile DHKP-C gibi terör örgütlerinin hamiliğine soyunuyor, gazetemiz Akit’i susturma girişimlerinde bulunarak hakaret ediyor, siyaset yaparak seçimlerde alenen taraf tutuyor, Türkiye’nin sınır ötesinde terörle boğuştuğu en zor zamanlarda güvenlik güçlerimizi adeta arkadan vuruyor.

PKK’ya imdat, DHKP-C’ye şefkat

Prof. Erbaş’ın İslami söylemine “karanlık, ayrımcı ve ötekileştirici zihniyet” diyen Ankara Barosu’nun Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, geçtiğimiz günlerde ölen DHKP-C’li Helin Bölek için “Duyurmaya çalıştığı sesi bu düzene ölümünden daha çok korku verdi. Çok üzgünüz” dedi. Terör örgütü mensubu için hüznünü dile getiren ‘Baro’ncu Sağkan hırsızlık ve fuhuş suçundan yargılananların avukatlığını yaptı.

Mehmetçik vurdu ‘Baro’nlar kudurdu

Türkiye’nin terör örgütlerine karşı sınır ötesinde gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları’na karşı birçok baro tepki gösterdi. İzmir Barosu, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Operasyonların sonlandırılması” çağrısı yaptı. İzmir Barosu’nu takip eden; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Van, Şırnak, Bingöl, Adıyaman, Muş ve Tunceli Barolarınının yaptığı ortak açıklamada, sözde “savaşın durdurulması” çağrısı yapıldı. Adana Barosu ise İdlib operasyonuyla ilgili “Tarafı olmadığımız savaş son bulmalı” diyerek safını belli etti.

Küçük İsrail’i desteklediler

Barzani’nin Irak’ı bölme amaçlı Kürdistan referandumuna Türkiye’den 15 bölücü baro destek çıktı. Küçük İsrail referandumu olarak bilinen Irak’taki Kürdistan referandumuna; Ağrı Barosu, Adıyaman Barosu, Batman Barosu, Bitlis Barosu, Bingöl Barosu, Tunceli Barosu, Diyarbakır Barosu, Hakkari Barosu, Kars-Ardahan Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Siirt Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu ve Van Barosu destek verdi.

Milletten kaçıyorlar

Darbeci barolar, Beştepe’deki Adli Yıl Açılışı’na gitmeyerek protesto etti. Devletin merkezi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan yeni adli yıl açılışı davetine 79 barodan 43’ü katılmadı. İzmir Barosu, “Bu oyunda biz yokuz” sözleriyle kaçtığı adli yıl açılışından İstanbul, Ankara, Gaziantep, Diyarbakır, Muğla gibi barolar ‘boykot’ safında yer aldı.

Ankara ve İzmir Baroları “LGBTİ+Hakları Komisyonu” kurdu. Kamu kaynaklarını eşcinsel sapkınlara akıtan Ankara Barosu ile İzmir Barosu bünyesinde kurulan illegal “LGBTİ+Hakları Komisyonu” bünyesinde sapkınlarla ilgili etkinlikler koordine ediliyor.

Siyasi parti gibiler

2017 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumunda barolarda yuvalanan CHP-HDP yanlısı gruplar siyasi parti gibi çalıştı. Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu ve Ankara Barosu “HAYIR” oyu için siyasi parti gibi aktif çalışma yürüttü.

Akit’ten korkuyorlar

Gazetemizi susturmak için tam 22 Baro çeşitli tarihlerde Akit’e dava açtı. Akit gazetesi, Akit TV ve yeniakit.com.tr’nin yayınlarını durdurabilmek için son 3 yılda onlarca defa mahkemeye koşan hukuk baro’nları, yetkililerimizin uzun süreli hapis cezası almasını talep ediyor. Basın özgürlüğüne savaş açarak gazetemizi susturma girişiminde bulunan hukuk ‘baro’nları şöyle listelendi:

Adana Barosu, Afyonkarahisar Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, İzmir Barosu, Ordu Barosu, Kocaeli Barosu, Kütahya Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Sakarya Barosu, Hatay Barosu.