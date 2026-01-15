İSLAHİYE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/219 KARAR NO: 2025/319

MÜŞTEKİ : MEHMET KUŞ, İsmet ve Gülsüm oğlu, 01/06/1967 İSLAHİYE doğumlu

SUÇA SÜRÜKLENEN

ÇOCUK : REŞİD SİDO, Ali ve Nesrin oğlu, 01/01/2004 ŞAM doğumlu

Mahkememizin 2025/219 Esas sayılı dava dosyasında suça sürüklenen çocuk Reşid SİDO'nun adresinin yetersiz olması nedeniyle tebligat yapılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 03.09.2025 tarih, 2025/219 Esas ve 2025/319 Karar sayılı ilamı ile;

Suça sürüklenen çocuk Reşid SİDO hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan en az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme seçenek yaptırımı kararı verildiği hususunda,

İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, 2 hafta içerisinde mahkememiz hükmünün istinaf edilebileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02381214