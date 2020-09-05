İş arayanlarla işverenleri bir araya getiren kamu merkezi İŞKUR, istihdam sağlama hizmeti sunuyor. İşkur 'un açılımı "Türkiye İş Kurumu"dur.

Peki, İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR kayıt nedir, İŞKUR TYP ilanları nedir? İŞKUR e-şubeye nasıl giriş yapılır?

İŞKUR, İş bulmak isteyenlerin başvurduğu merkezdir. Günümüzde birçok kişinin iş bulmasını sağlayarak, şirketlerin personel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Türkiye genelinde 3 milyon 715 bin işsiz bulunuyor ve bu kişiler neredeyse her gün İŞKUR Giriş ekranı, iş ilanlarını aratıyor. İŞKUR, İŞÇİ ile işveren arasında aracı görevi görmektedir.

İş arayan ve iş verenin buluşma noktası İŞKUR, İŞKUR e-şube portal ile vatandaşların iş arama ve işçi bulma ihtiyaçlarına cevap vermektedir. İŞKUR giriş ilanları ile vatandaşları kendilerine uygun iş ilanlarına ulaşmakta, iş verenler de ihtiyaç duydukları pozisyonlarda doğru personeli istihdam edebilmektedir. Bu noktada vatandaşların İŞKUR kayıt nasıl yapılır? Sorusu merak kazanıyor.

İŞKUR giriş nasıl yapılır?

İŞKUR giriş yapmak için öncelikle https://www.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapın. Açılan sayfada İŞKUR giriş için üyelik istenmeyecektir. İŞKUR’a giriş için e-devlet şifresi gerekir. E-devlet şifreniz ile İŞKUR giriş sistemine bağkanabilirsiniz. Bu rada iki farklı seçenek bulunuyor. İş arayan girişi ve işveren girişi. Kişiler kendi durumlarına göre olan seçenek ile İŞKUR’a giriş yapabilir.

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İŞKUR ilan sorgulama

İŞKUR’da iş ilanları sorgulaması https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfasındayer alıyor. Kişiler bu sayfada bulunan arama menüsünden uygun kriterleri belirleyerekyayınlanan iş ilanlarını filtreleyip aratabilmektedir.

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