İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI
|S.N
|İlçesi
|Adres
|Mıntıka Ada-Parsel
|Cinsi
|İmar
Durumu
|Yüzölçümü (m²)
|Belediye Hissesi
|Muh. Bedel
|Geçici Tem.
Bedeli (TL)
|İhale
Tarihi
|İhale
Saati
|1
|İskenderun
|Mustafa Kemal Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi
|Şevre Mıntıkası 1843Ada 20 Parsel
|Arsa
| Ayrık Nizam 5 Kat Ticaret + Konut Alanı
TAKS:0.40
KAKS:2.00
|1.568,27 m²
|Tam
|45.479.830,00
|1.364.394,90
|10.03.2026
|14.20
|2
|İskenderun
|Güzelçay Mahallesi 630 Sokak
|Akçay Mıntıkası
1314 Ada 18 Parsel
|Arsa
| E=2.00
Yençok=21,50 m
Sanayi Alanı
|3.809,88 m²
|Tam
|68.577.840,00
|2.057.335,20
|10.03.2026
|14.35
|3
|İskenderun
|Karayılan Mahallesi
|Karayılan Mıntıkası 3688 Ada 93 Parsel
|Arsa
|E=1.50 Yençok=Serbest (Teknolojisinin Gerektirdiği Yükseklik) Sanayi Tesis Alanı
|11.655,36 m²
|Tam
|169.002.720,00
|5.070.081,60
|10.03.2026
|14.50
|4
|İskenderun
|Sarıseki Mahallesi
|Sarıseki Mıntıkası 4113 Ada 84 Parsel
|Arsa
|E=0,70 Hmax=Serbest Sanayi Alanı (OSB)
|38.984,69 m²
|554/2400 (8.998,97 m²)
|121.486.095,00
|3.644.582,85
|10.03.2026
|15.05
- Yukarıda tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkılacaktır.
- İhale İskenderun Belediyesi Encümen Odasında toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihale saatlerini değiştirme konusunda serbesttir.
- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak İstimlak Müdürlüğünden, 09.03.2026 tarihi, saat 16.00’a kadar 10.000,00 TL bedel karşılığında alınabilir.
- İhaleye gireceklerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun (Emlak, ÇTV, Ecrimisil, Kira vb.) bulunmaması ve 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamaları gerekmektedir.
- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç 10.03.2026 tarihi, saat 14.10’a kadar geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ihale şartnamesi (her sayfası imzalı), ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği ve Gelirler Müdürlüğünden Belediyemize borcu yoktur evrakı alınarak 2886 sayılı Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanıp İhale Komisyon Başkanlığı’na verilmesi gerekmektedir. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde kayıtlı bulunduğu ticaret sicil kaydı belgesi, vergi levhası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir belge veya vekâletnamelerinin belirtilen saatten önce 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanıp Müdürlüğümüze teslim edilerek ihale komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- İsteklilerin en geç 10.03.2026 tarihi, saat 14.10’a kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilemez.
- İhale ile ilgili tüm masraflar ihaleyi kazanana aittir. İLAN OLUNUR.
