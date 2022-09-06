Irkçılık hastalığının sonuçları: Ümit Özdağ şimdi de PKK’lı gazeteciyi referans aldı!

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında terör örgütü üyeliğinden soruşturma başlatılan Ruşen Takva’nın Türkiye’nin İran sınırı diye paylaştığı video ırkçı provokatör Ümit Özdağ tarafından sosyal medyada alıntılandı.

Bugüne kadar FETÖ başta olmak üzere Türkiye aleyhine faaliyet gösteren her oluşuma destek çıkan ve siyasi amaçları için kullanan Özdağ, PKK’lı gazeteci Ruşen Takva’yı alıntılanmaktan da utanmadı.

GÖRÜNTÜLER İNSAN KAÇAKÇILARININ REKLAM FİLMİ

Sınır güvenliğini en üst seviyeye çıkaran ve kaçak geçişleri engelleyen Türkiye’nin kaçak göçle mücadelesi en çok terör örgütleri PKK’ya darbe vuruyor.

PKK’nın finans kaynaklarından olan insan kaçakçılığına fırsat vermeyen Türkiye’de sınırların rahatlıkla geçilebildiği algısını oluşturmaya çalışan insan kaçakçıları sık sık Türkiye sınırına ait olmayan bölgelerde reklam filmleri çekiyor.

Takva da bu filmlerden birinin videosunu, ‘’İran-Türkiye sınırının sıfır noktasında dün sabah saatlerinde çekilen görüntülerde, göçmen kaçakçılarının yaklaşık 60 kişilik bir grubu en fazla 20 kişilik olan minibüse sıkıştırarak bindirdikleri görülüyor.’’ ifadeleriyle paylaşarak, algı yapmaya çalıştı.

Konu sığınmacı düşmanlığı olunca gözü dönen Özdağ da PKK’lı gazeteci Takva’nın paylaşımını retweet ederek, ‘’İşgal devam ediyor’’ dedi.

”TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACI SORUNUNU ÇÖZECEK EN YANLIŞ İSİM SİZSİZİN”

Özdağ’ın paylaşımını RT’lediği Takva da yeni bir paylaşım daha yaptı. Özdağ’ın sığınmacı sorununu çözecek en yanlış isim olduğunu vurgulayan Takva, şunları söyledi;

‘’Sayın Özdağ, size kişisel eleştirimdir. Türkiye’deki sığınmacı sorununu çözecek en yanlış ismin siz olduğunu ve bu meseleyi sadece siyasi bir kazanıma dönüştürdüğünüzü düşünüyorum. Tweeti alıntılarken yazdığınız ‘işgal devam ediyor’ sözü de fikrimi destekliyor.’’

İRAN TARAFINDA KANDIRILIP TÜRKİYE SINIRINDA YAKALANIYORLAR

İnsan kaçakçıları tarafından kandırılan ve Türkiye’ye gidecekleri söylenen düzensiz göçmenler, Türkiye sınırını geçemiyor.

Paralarını aldıkları insanları İran sınırları içinde bırakan insan kaçakçıları, “Türkiye sınırının çok yakında olduğunu, güvenlik için yürümeleri gerektiğini” söyleyerek düzensiz göçmenleri kandırıyor.

Kaynak: motto haber