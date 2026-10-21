  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uşak'ta dumanlar yükseldi! Geri dönüşüm fabrikasında korkunç yangın CHP’nin şaibeli kurultay davasında mütalaa açıklandı! Ekrem dahil 7 kişinin cezalandırılması istendi 21 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Komşu katliamına müebbet hapis istemi: Gürültü tartışması kanlı bitti Yalanı çöktü: Özgür Özel, RAMS Park’a gömüldü Yeni Parti’de sandık zamanı! Pavyonları hazırlayın seçim geliyor AYM'den Yeni Parti hakkında karar: Oy çokluğuyla reddedildi! Olağan Kongre süreci başlıyor: YP’de il kongreleri için tarih belli oldu CHP’de kafa karışıklığı Gardaş şaşırma
Dünya İran'dan ABD ve İsrail açıklaması
Dünya

İran'dan ABD ve İsrail açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İran'dan ABD ve İsrail açıklaması

İran'dan yapılan açıklamada "ABD ve İsrail'in saldırıları bölgesel istikrarsızlığa ve küresel ekonomik güvensizliğe yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in saldırılarının bölgesel istikrarsızlığa ve küresel ekonomik güvensizliğe yol açtığını belirterek, bu ülkelerin uluslararası kamuoyundan İran'ı kınamasını istemesine de tepki gösterdi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve yaptırımları eleştirdi.

Müzakereler sürerken 9 aydan kısa süre içinde İran'a iki kez saldırıldığını hatırlatan Bekayi, Minab ve Lamerd'de çocukların öldürüldüğünü, İranlı liderlere suikast düzenlendiğini ve ülkeye yönelik yaptırımların ağırlaştırıldığını ifade etti.

 

Bekayi, 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının da karşı tarafça ihlal edildiğini savunarak, "Şimdi ise dünyadan İran'ı kınamasını istiyorlar." dedi.

Hukuka aykırı saldırganlığın, bölgesel istikrarsızlık ve küresel ekonomik güvensizliğe neden olduğuna işaret eden Bekayi, "Kendi tercihinizle bir savaş başlatıp bölgeyi ateşe veremez, küresel kaosu körükleyip ardından mağdur rolüne bürünemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Bekayi, saldırganın suçlayan, mağdurun ise suçlu olarak gösterilmesi yoluyla sorumluluktan kaçılamayacağını kaydetti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23