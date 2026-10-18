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Aktüel İran'da hava saldırısında ölen öğrenciler için 2 bin 865 kilometre pedal çevirdiler
Aktüel

İran'da hava saldırısında ölen öğrenciler için 2 bin 865 kilometre pedal çevirdiler

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İran'da hava saldırısında ölen öğrenciler için 2 bin 865 kilometre pedal çevirdiler

Diyarbakır'dan yola çıkan 25 kişilik Minab Bisiklet Kervanı, 16 günde 2 bin 865 kilometre pedal çevirip Bender Abbas'a ulaştı; yarın Minab'a varması bekleniyor.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden kız öğrencileri anmak ve saldırıya tepki göstermek amacıyla Diyarbakır'dan yola çıkan 25 kişilik Minab Bisiklet Kervanı, 16 günlük yolculuğun ardından İran'ın Bender Abbas kentine ulaştı. Kervan sözcüsü Kemal Yücel, şu ana kadar 2 bin 865 kilometre pedal çevirdiklerini, yarın Minab'a ulaşarak saldırının gerçekleştiği okulu ziyaret edeceklerini söyledi.

Grup, 2 Ekim'de Diyarbakır'dan hareket etti ve İpekyolu güzergahını izleyerek İran'a geçti. Kervan üyeleri, güzergah üzerinde saldırılarda hasar gören okulları da ziyaret etti; buralarda çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve bisiklet sürmeyi öğretti.

Türkiye'deki çocukların mektupları Minab'a taşınıyor

Kervan üyeleri, Türkiye'deki çocukların hazırladığı mektupları, resimleri, oyuncakları ve okul çantalarını Minab'daki çocuklara ulaştıracak. Yarın öğle saatlerinde kente varması beklenen grup, uluslararası resim yarışması kapsamında düzenlenecek sergiye de katılacak. Türkiye'deki çocukların çizdiği resimler sergide ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Yücel: "Minab'a yarın ulaşacağız"

Yücel, yolculuk boyunca ziyaret ettikleri kentlerde bisiklet gruplarının yanı sıra yerel halkla da görüştüklerini belirtti. İran'daki yerel ve ulusal basının etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yücel, turun final etabının Minab olduğunu aktardı.

Yücel, Minab'daki programı şöyle anlattı: "Saldırının yapıldığı okula yapacağımız ziyaretin ardından çocukların ailelerini ve saldırıdan yaralı kurtulan çocukları ziyaret edeceğiz. Ardından ülkemize dönüş yapacağız."

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