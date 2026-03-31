İran Meclis Başkanı Kalibaf: İran’ın düşmanları arzularını haber olarak ortaya koyuyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bölgedeki askeri hareketlilik ve uluslararası medyada çıkan iddialara ilişkin X sosyal medya platformu üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Kalibaf, basında yer alan spekülatif haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve düşman grupların kendi beklentilerini haberleştirdiğini savundu.

"BİRİNİ VURURSAN BİRKAÇ KEZ VURULURSUN"

İran halkına yönelik tehditlerin yanlış olduğunu belirten Kalibaf, karşı saldırı mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"İran’ın düşmanları arzularını haber olarak ortaya koyuyor ve aynı zamanda İran halkını tehdit ederken yanlış yapıyorlar. Birini vurursan birkaç kez vurulursun. İran halkı düşmanı pişman edecek ve haklarını elde edecektir."

MİSİLLEME SİNYALİ

Kalibaf'ın açıklamaları, bölgede yükselen tansiyon ve karşılıklı saldırıların devam ettiği bir dönemde, İran'ın kararlılığını göstermek amacıyla yapıldı. Meclis Başkanı, İran’ın haklarını koruyacağını ve düşman hamlelerine misliyle karşılık verileceğini bir kez daha yineledi.