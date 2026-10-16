Irak Türkmen Cephesi kabinede ilk kez devlet bakanlığıyla temsil edilecek

Dönüşümlü valilik anlaşması kapsamında görevi yıl sonuna kadar yine Türkmenlerden bir isim üstlenecek.

Irak’ta başbakan yardımcılıkları ve kabinedeki boş bakanlıklar için Mecliste yapılan oylama, Irak Türkmen Cephesi (ITC) açısından bir ilke sahne oldu. ITC Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa, devlet bakanlığına seçilerek partisi adına bu göreve getirilen ilk isim oldu.

Nisan ayında, 100 yıl aradan sonra Kerkük Valiliğine seçilen Ağa’nın kabineye geçmesiyle kentte yeni vali seçimi süreci başlayacak.

Ağa’nın 19 Ekim Pazartesi günü Valilik görevinden istifasını Kerkük İl Meclisine sunması bekleniyor. Daha sonra Irak Türkmen Cephesinin, Kerkük İl Meclisine sunacağı 3 adaydan biri de yine Kerkük Valiliği görevine seçilecek.

Kerkük'teki Türkmen, Kürt ve Arap siyasi koalisyonları arasında varılan dönüşümlü valilik anlaşması uyarınca, valilik görevi bu yılın sonuna kadar Türkmenlerde olacak.

Devlet bakanlığına seçilen ITC Başkanı Ağa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Irak’a ve Türkmen milletimize hayırlı olsun. Görevimizi layıkıyla yapacağız inşallah. Allah utandırmasın!"