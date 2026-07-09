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Resmi İlanlar İPSALA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İPSALA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İPSALA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO :2023/341 Esas

Mahkememizin 2023/341 esas sayılı dosyasında Edirne ili İpsala ilçesi Yeni Karpuzlu Köyü 336 ada 2-3-4 parsel sayılı taşınmazlarda davacılar Salih Hasret, Efrahim Görmez, Sait Nurel, Saffet Kılıçlı, Fikret Güler, Beytullah Güler, Nazmi Delioğlu, Dilber Delioğlu, Gülsüm Kaya, Emre Toprak, TMK.m.713/2 hükmü gereğince ölüm nedenine dayalı olağanüstü zamanaşımı zilyetliği hukuki sebebiyle taşınmazda hak iddiasında bulunmuş olup, hak sahibi olan ya da koşulların gerçekleşmediğini iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazlarını mahkememize bildirmeleri hususu ilan olunur. 24/06/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02505471