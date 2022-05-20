İpin ucu iyice koptu! CHP’den skandal LGBT hamlesi!

Eğitimci - Yazar Işıl Çetin, 'CHP, LGBTİ hareketini partilileştiriyor' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında önemli uyarılarda bulunan Işıl Çetin şunları kaydetti:

Hatırlanacağı üzere LGBTİ örgütlerinin Fahri Üyesi Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şubat ayında " etnik köken ve cinsel yönelim dezavantaj olmaktan çıkarılacak" vaatlerinde bulunmuş, bu vaatlerini de resimleriyle birlikte panolardan ilan etmişti. Geçen hafta da yasal düzenlemelere ilişkin çalışmaları yürütmek amacıyla gençlik kollarının bünyesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunu” kurduklarını ilan ettiler. CHP , bu komisyon ile Batı’ daki dostlarının destekleriyle toplumsal cinsiyeti kurumsallaştırırken, bir yandan da LGBTİ hareketini partileşme sürecinin içine resmen dahil etmiş oldu.

KILIÇDAROĞLU’NUN GENÇLİĞİ, KATİ PİRİLERİN GENÇLİĞİ İLE KOL KOLA

CHP, vaatlerini gerçekleştirme adımı olarak kurduğuToplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu toplantısı öncesinde , Avrupa’daki dostlarıyla LGBTİ hakları üzerine birçok ortak çalışma içinde bulundu. CHP’ ninen dikkat çeken toplantısı 8 Mart günü CHP Gençlik kolları ve YoungEuropeanSocialists ( YES) gençliği ile yapıldı.

YES, Avrupa Sosyalistleri ve Demokratlar Partisinin( PES) gençlik kolları. PES, Avrupa genelinde 33 üye, 12 ortak ve 2 gözlemci parti ile birlikte demokrasi, barış,adalet adına Avrupa için mücadele eden bir çatı oluşum. PES’ e bağlı olarak Avrupa Parlamentosunda Sosyalistler ve Demokratlar ittifakı (S&D) ve LGBTİ çalışmalarını yürüten RAİNBOW ROSE BOARD adı altında bir çalışma grubu bulunmakta. Avrupa Parlamentosundaki ittifakın 2019 yılında başkan yardımcılığı görevini Türkiye düşmanı çalışmalara önderlik eden, PKK ve FETÖ dostu, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri yürütmüştü. Kati Piri, Türkiye düşmanlığının yanı sıra hem seçim kampanyası döneminde, hem de Avrupa Parlamentosunda LGBTİ örgütlerine destekleriyle de öne çıkıyor.

Türkiye’den de HDP ve CHP, Avrupa Parlamentosunda Kati Piri’nin temsil ettiği PES’in resmi ortakları arasında. Kati Piri’nin CHP ve HDP genel merkezi yöneticileri ile dostluğu aynı örgütün ortakları ve yöneticileri olmalarından kaynaklanıyor. İlişkiler o kadar derin ki ,PES’in LGBTİ örgütü RainbowRose Board ‘un bir önceki dönem başkanlık görevini CHP’nin resmi temsilcisi olarak, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyeliği de yapmış olan Sedef ÇAKMAK yürütüyor.Kısacası CHP ‘nin Gençlik Kollarının 8 Mart’ ta katıldıkları LGBTİ toplantısı, Kati Pirilerin Gençlik örgütünün öncülüğündeyapılıyor.

CHP GENÇLİK KOLLARINI TÜRKİYE DÜŞMANLARI YÖNLENDİRİYOR

PES’ in gençlik örgütü olan YES’inBaşkanlığını Avrupa Parlamentosu milletvekili Alicia Homs Ginel yürütüyor. Alice Homs Ginel, LGBTİ hareketinin savunucularından ve daha da önemlisi o da bir HDPKK dostu. Ginel, geçtiğimiz 2021 Mart ayında, AP Türkiye İlişkiler Delegasyonu Başkan Yardımcısı ve Almanya Sol Parti Avrupa Parlamentosu milletvekili Özel Alev Demirel’in girişimiyle Avrupa Birliğine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve iktidardaki AK Parti’nin milliyetçi müttefikinin de yardımıyla OHAL koşullarında son derece otoriter bir sistem kurduğunu, bu duruma derhal müdahale edilmesi gerektiğini” talep eden69 milletvekili arasında.Ülkemizin PKK terör örgütü ile mücadelesinden rahatsız olan milletvekilleri, “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çıkmasının, HDP’ ye kapatma davasının açılmasının ardından diktatörlük yolunda olan Türk hükümetine karşı Avrupa Birliğini kadın hakları, siyasi faaliyet özgürlüğü, ifade özgürlüğü, insan hakları ve demokrasiden yana taraf olma” çağrısında bulunuyor.“AB zirvesi bu tarihi sorumluluğu yerine getirmezse, hem Türkiye’de hem de bölgede demokrasiye büyük zarar gelmesinden endişe duyduklarını” dile getiriyorlar. Ayrıca Güneydoğu Bölgemizdeki illerimizi “kürt belediyeleri “olarak adlandıran bu vekiller, PKK terör örgütü ile bağlantıları kesinleşmiş ve ceza almış HDP yöneticilerinin tutuklanmasından rahatsızlık duyduklarını belirterek, Türk yargısının kararını yasadışı görüp, Avrupa Birliğinin derhal harekete geçmesi gerektiğini talep ediyorlar.

Chp Gençlik Kollarının, ülkemizin terör örgütleri ile mücadelesinden rahatsız olan, FETÖ ve PKK’yı açıkça destekleyen bu yapının önderliğinde gerçekleştirdiği LGBTİtoplantısınınTürkiye düşmanı ortakları bu kadarla da bitmiyor. Toplantıya öncülük edenler arasında Friedrich Ebert Vakfının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Siyasi Eğitim ve Sivil Katılım Sorumlusu AgnesMACH da bulunuyor. FriedrichEbert Vakfı Avrupa Sosyal demokratlarının kontrollerinde bir vakıf. Aslında biz bu vakfı 2002 yılında katledilen aydınımız NecipHablemitoğlu’nun ölmeden önce yazdığı Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası adlı kitabından tanıyoruz.

CHP KENDİ GENÇLİĞİNİ EMPERYALİZMİN TAŞERONU HALİNE GETİRİYOR

Emperyalist merkezlerde tasarlanan toplumsal cinsiyet teorisi, Türkiye karşıtı kim varsa, kim ülkemizin Fetö mücadelesine karşı çıktıysa, kim PKK’ nın hendeklere gömülmesinden rahatsızsa bu yapılarla ve kişilerle CHP’yi birleştiriyor.CHP, Toplumsal Cinsiyet Komisyonu ile birliktehem anayasamızda belirtilen bütün yurttaşlarımızın eşit haklara sahip olduğu ilkesini çiğniyor,hem de yurttaşlarımızı cinsiyetleri üzerinden ayrıştırıyor, kimliksizleştiriyor. Dahası,gençliğini, Türkiye düşmanı ortaklarıyla birlikte ,kendilerini yok etme amacında olan projelerin taşeronu haline getiriyor. Kendi gençliğinimilli kimliğini reddeden, kültürüne ve manevi değerlerine uzak bir nesil yetiştirme heveslilerinin ellerine teslim ederek, onları Batı’nın neoliberal ve yozlaşmış kültürünün birer silahı haine getiriyor.