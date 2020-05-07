İnternetten zekat verilir mi?

Zekatın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.

Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir. Online ödeme sisteminin üzerinde oynanma riski bulunmadığı sürece ibadetlerde kullanılmasında bir sakınca yoktur.