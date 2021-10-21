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Teknoloji Instagram beğeni sayısı nasıl gizlenir?
Teknoloji

Instagram beğeni sayısı nasıl gizlenir?

Instagram beğenme gizleme nasıl yapılır? Instagram’da beğeni sayısı nasıl gizlenir? soruları dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram kullanıcıları tarafından bir hayli merak edilmekte. Peki Instagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır? Instagram beğeni gizleme açma nasıl yapılır? İşte, İnstagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği ayarları.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 11:25:00 - 2021-10-21 11:26:34
Instagram beğeni sayısı nasıl gizlenir?

Instagram’daki beğeni sayıları nasıl gizlenir ve açılır? Instagram, beğeni sayısı izleme özelliğini kullanıma açtı. 7’den 77’ye her vatandaşın kullanıcısı olduğu Instagram’da beklenen özellik nihayet hayata geçti. Instagram beğenilere gizlem özelliğini getirdi. Instagram beğeni sayısının nasıl gizleneceği, son güncellemenin ardından kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, İnstagram'da beğeni sayısı nasıl gizlenir ve nasıl ayarlanır? İşte, İnstagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği ayarları.

Instagram uygulamasında paylaşımların menüsüne “beğeni sayılarını göster” ve “ınstagram beğeni sayılarını gizle” olmak üzere iki yeni özellik gelecek. Eğer paylaşımlarınızdaki beğeni sayıları gizlenmiş durumdaysa, beğeni sayılarını “göster” butonuna tıklayarak yeniden herkese açık hale getirebileceksiniz; beğeni sayılarınız herkese açıksa da, “gizle” butonuna tıklayarak istediğiniz vakitte gizli hale getirebileceksiniz.

İnstagram'da beğeni sayısını gizleme özelliği ayarları

Gönderi bazında beğeni sayısını gizlemek için;

- Gönderiyi açın.

- Sağ üst köşedeki ( ) tıklayın.

- Açılan menülerden “beğeni sayısını gizle” seçeneğini aktif edin. Genel beğeni sayısını gizleme

Instagram’da hiçbir kullanıcın beğeni sayısını görmek istemiyorsanız bu işlemi seçmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda tüm gönderilerinizdeki beğeni sayısını da gizlemiş olacaksınız.

- Ayarlar > Gizlilik > Gönderiler > Beğenme ve görüntülenme sayılarını gizle seçeneğini aktif ederek tüm gönderilerin beğeni sayısını gizleyebilirsiniz. Siz de başkasının beğeni sayısını görmeyeceksiniz.

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