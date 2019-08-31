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İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...

İngiliz The Guardian gazetesi, Afrin, el-Bab ve Azez operasyonlarını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sabrını kaybetmesi durumunda yine Suriye'ye gireceğini söyledi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:22
İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...

İngiliz The Guardian’ın internet sitesinde yer alan 25 Ağustos 2019 tarihli analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018’den beri İdlib’de askerî gözlem noktaları kurarak mevcut durumun korunmasına yardımcı olduğu ve geçtiğimiz hafta Türk konvoyunun saldırıya uğramasının ardından Erdoğan’ın, Rus mevkidaşı Putin’le acil bir toplantı yaptığı bilgisine yer verildi.

"Erdoğan'ın sabrı taşarsa..."

Erdoğan’ın, sabrını kaybetmesi durumunda, Türkiye’nin daha önce el-Bab, Afrin ve Azez’e yaptığı operasyonlar doğrultusunda mülteciler için güvenli bölgeler oluşturmak adına Suriye’ye yeni harekâtlar yapılması talimatı verebileceği aktarıldı.

Veryansın'ın aktardığına göre, Erdoğan’ın, Fırat’ın doğusunda yer alan bölgelerde “Batı yanlısı” YPG/PYD’nin kontrolüne meydan okuyabileceğinin de belirtildiği analizde ilginç bir diğer ifade ise şöyle:

Erdoğan ana kaçış yolunu İdlib’deki sivillere kapatarak, 2015’tekine benzeyen, Avrupa yönlü yeni bir kitlesel mülteci akınını tetikleyebilir.

Türkiye hâlihazırda yaklaşık 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. 20 Mart 2016 tarihinde AB ile imzalanan Mülteci Antlaşması çerçevesinde Türkiye’ye verilen taahhütler ise henüz tam anlamıyla yerine getirilmekten çok uzakta.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da uyarmıştı: Her şeyi yapabiliriz 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Rusya ziyareti dönüşü sırasında, Türkiye’nin şu anda bütün sınır boylarında hazır olduğunu ve “her an her şeyi yapabileceğimizi” söylemişti.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:22
  1. The Guardian
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Vladimir Putin
  4. Rusya
  5. Türkiye
  6. El-Bab
  7. Afrin
  8. Azez

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