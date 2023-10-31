İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Sayı: Aşağıda belirtilen esas numaralı dosyalar



Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu İli Abana İlçesinde kain aşağıda dosya numarası, ada/parsel numarası, yüzölçümü, kamulaştırılacak kısım yüzölçümü, vasfı ve malikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına(kanal amacıyla) karar verilmiş olup, bedel üzerinden taraflarca anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya tebligat yapılamayanlara gazete ile ilan tarihinden itibaren 14. Md. Öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, idari davada iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının kamulaştırma yapan idare adına tapuya tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Abana Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davetiyelerin tebliğinden itibaren 10 gün içinde kamulaştırmaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilgililere 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Sn Esas No (2023/) İlçesi Mahallesi Ada-Parsel No Kayıt Malikinin Adı Taşınmaz Vasfı Tapu Alanı Kamulaştırılacak Kısmın Alanı 1 232 Abana Konakören 111/92 1-CEMAL DEMİR KANAL 10,7 10,7 2-MUAMMER DEMİR 3-SABRİ KIRIK 4-İSMAİL SİNAN 5-AHMET İSMET YAZKAN 6-YÜKSEL AKSOY 7-KENAN AKSOY 8-KEMAL AKSOY 9-AHMET GÜL 10-ENGİN GÜRDOĞAN 11-FAHRİ ATA 12-ALİ OSMAN ŞENEL 13-AHMET ŞENGÜL 14-HASAN ÖZLÜ 15-MERT BORAN GÜRDOĞAN 16-ENGİN GÜRDOĞAN 17-YALÇIN ERDOĞAN 18-YAVUZ KARA 19-MUSTAFA GÜL 20-METİN MEŞE 21-BURAK ÇELİK 22-MUAMMER ÇELİK 23-ŞAHİN ÇELİK 24-AHMET GÜL 25-MUSTAFA ATA 26-ÖNDER ŞUAYİP ATA 27-AZİME CAN 28-MERYEM ORGUNMAT 29-BİLGİN KAYA 30-UTKU EREN 31-FAHRETTİN YILDIZ 32-KEMAL KALAYCI 2 234 Abana Merkez 48/72 1-OSMAN OĞLU HÜSNÜ KANAL 147,74 147,74 2-RIZA ÜRÜN 3-PELİN GÖKGÖZ 4-SİNEM HAVVA ÖRNEK 5-FİRDEVS ÖRNEK 6-SADİYE KAYA 7-YURDAGÜL BAŞARAN 8-MEHMET NUROL ÖRNEK 9-BADE TUĞÇE BOZFAKIOĞLU 10-GÖNÜL KOKARCA 11-HACI AHMET YÜZBAŞIZADE 3 234 Abana Merkez 48/117 1-OSMAN OĞLU HÜSNÜ KANAL 108,55 108,55 2-RIZA ÜRÜN 3-PELİN GÖKGÖZ 4-SİNEM HAVVA ÖRNEK 5-FİRDEVS ÖRNEK 6-SADİYE KAYA 7-YURDAGÜL BAŞARAN 8-MEHMET NUROL ÖRNEK 9-BADE TUĞÇE BOZFAKIOĞLU 10-GÖNÜL KOKARCA 11-HACI AHMET YÜZBAŞIZADE 4 236 Abana Konakören 111/102 1-CEMİLE CANER KANAL 82,7 82,7 2-FATMA TAVLI 3-HATİCE HANCI 4-HATİCE KALAFAT 5-HAYRİYE KARADEMİR 6-MELAHAT ARSLAN 7-SAFİYE ÇAKAR 8-SAFİYE KELEŞOĞLU 9-SANİYE BİÇER 5 236 Abana Konakören 111/96 1-CEMİLE CANER KANAL 21,49 21,49 2-FATMA TAVLI 3-HATİCE HANCI 4-HATİCE KALAFAT 5-HAYRİYE KARADEMİR 6-MELAHAT ARSLAN 7-SAFİYE ÇAKAR 8-SAFİYE KELEŞOĞLU 9-SANİYE BİÇER 6 238 Abana Konakören 203/10 1-PENPE TEMİZEL KANAL 49,83 49,83 2-SAFİYE ÇETİN 3-AHMET TUNÇ 4-HALİME DÖNMEZ 5-HATİCE EROL 6-EMİNE KAFADAR 7-FATMA KESİM 8-MEHMET KIZI HANİFE 9-KAMİL 7 256 Abana Merkez 48/82 1-AYHAN EROL KANAL 301,51 301,51 8 258 Abana Merkez 55/163 1-MEHMET GÜRSOY KANAL 89,52 89,52 2-SEHER YAŞAYAN 3-EMİNE SALÇUK 4-NİHAT GÜRSOY 5-VEDAT GÜRSOY 6-SEDAT GÜRSOY 7-HİKMET TÜLEK 8-ÜNAL TÜLEK 9-ALEV TÜLEK 10-MAİDE GÜRSOY 11-CEMİL YALÇIN GÜRSOY 12-REYHAN SÜMER 13-SEYHAN YILMAZ 14-ERGÜN BAŞAR 15-ERSÜ BAŞAR 9 260 Abana Merkez 84/23 1-MEHMET KANAL 10,45 10,45 2-MUSTAFA 3-AYŞE 4-EMİNE 5-SEHER 6-FATMA 10 262 Abana Merkez 55/170 1-SADIK ÖZGÜL KANAL 72,57 72,57 2-ÖZDEN ÖZGÜL 3-ÖZNUR ÖZGÜL 4-MÜRÜVVET ÖZGÜL 5-TANER ÖZGÜL 6-CANER ÖZGÜL 11 264 Abana Merkez 48/47 1-HÜSNÜ OĞLU MAHİR KANAL 516,5 516,5 12 266 Abana Merkez 75/65 1-AYNUR YILMAZ KANAL 204,08 204,08 2-NECLA AÇIKGÖZ 3-MEHMET ŞİNASİ YILMAZ 4-ENDER YILMAZ 5-MUSTAFA YILMAZ 13 268 Abana Merkez 75/69 1-FATMA OYAR KANAL 27,8 27,8 2-VEDAT ÖZDEMİR 3-SAYİM ÖZDEMİR 4-ESEDAT ÖZDEMİR 5-HAYRİYE ÖZDEMİR 14 270 Abana Merkez 48/115 1-SUZAN BATIR KANAL 228,17 228,17 2-ÜLKÜ CAN ŞENER 3-AYSEL CAN 4-YÜKSEL CAN 15 272 Abana Konakören 195/12 1- HÜSEYİN YÜZBAŞIOĞLU KANAL 34,52 34,52 2- MEHMET ERDEN 3- KAMİL AKYAY 4- AHMET ÇILDIR 5- HÜSNÜ 6- EMİNE 7-KEMAL TEPEKÖY 8-AHMET DEĞİRMENCİ 16 272 Abana Konakören 195/14 1- HÜSEYİN YÜZBAŞIOĞLU KANAL 123,22 123,22 2- MEHMET ERDEN 3- KAMİL AKYAY 4- AHMET ÇILDIR 5- HÜSNÜ 6- EMİNE 7-KEMAL TEPEKÖY 8-AHMET DEĞİRMENCİ 17 274 Abana Konakören 111/104 1- BURAK ZİHNİ GÜL KANAL 109,29 109,29 2- AHU NİLÜFER YILMAZ 3- ONUR OKTAY AKIN 4- UMUT YILMAZ 5- UFUK YILMAZ 6- ANIL HASAN YILMAZ 7- ŞÜKRAN YILMAZ 18 276 Abana Merkez 66/11 1- SEVİM GÜR KANAL 126,37 126,37 2- İSMAİL BİLGE 3- SİBEL ÖZTÜRK 4- SEVGİ KAYA 5- EMİNE ÖZCAN 19 276 Abana Merkez 66/12 1- SEVİM GÜR KANAL 9,12 9,12 2- İSMAİL BİLGE 3- SİBEL ÖZTÜRK 4- SEVGİ KAYA 5- EMİNE ÖZCAN 20 278 Abana Konakören 208/8 1- NESRİN BERBERCAN KANAL 130,9 130,9 2- CEMAL KÜÇÜKKAHRAMAN 3- SEVİL AKARSU 4- AHMET BERBERCAN 21 280 Abana Konakören 212/27 1- SERPİL YANAR KANAL 5,42 5,42 2- SEZGİN ÖZÜMBEK 22 282 Abana Konakören 211/17 1- SALİM YİĞİT KANAL 203,14 203,14 23 284 Abana Konakören 213/12 1- TEVFİK PEKER KANAL 20 20 24 286 Abana Merkez 85/24 1- MEDİHA ÖZDEN KANAL 811,34 811,34 25 288 Abana Merkez 48/113 1- PAKİZE YORGANCI KANAL 158,95 158,95

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Basın No: ILN01918430