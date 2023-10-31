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Resmi İlanlar İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-10-31 00:01:00 -

İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI 

Sayı: Aşağıda belirtilen esas numaralı dosyalar

Davacı Devlet Su İşleri  Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu İli Abana  İlçesinde kain aşağıda dosya numarası, ada/parsel numarası, yüzölçümü, kamulaştırılacak kısım yüzölçümü, vasfı ve malikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına(kanal amacıyla) karar   verilmiş olup, bedel üzerinden taraflarca anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya tebligat yapılamayanlara gazete ile ilan tarihinden itibaren 14. Md. Öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Devlet Su İşleri  Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, idari davada iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının kamulaştırma yapan idare adına tapuya tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Abana  Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davetiyelerin tebliğinden itibaren 10 gün içinde kamulaştırmaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilgililere 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince ilanen duyurulur. 

Sn

Esas No (2023/)

İlçesi

Mahallesi

Ada-Parsel No

Kayıt Malikinin Adı

Taşınmaz Vasfı

Tapu Alanı

Kamulaştırılacak Kısmın Alanı

1

232

Abana

Konakören

111/92

1-CEMAL DEMİR

KANAL

10,7

10,7

2-MUAMMER DEMİR

3-SABRİ KIRIK

4-İSMAİL SİNAN

5-AHMET İSMET YAZKAN

6-YÜKSEL AKSOY

7-KENAN AKSOY

8-KEMAL AKSOY

9-AHMET GÜL

10-ENGİN GÜRDOĞAN

11-FAHRİ ATA

12-ALİ OSMAN ŞENEL

13-AHMET ŞENGÜL

14-HASAN ÖZLÜ

15-MERT BORAN GÜRDOĞAN

16-ENGİN GÜRDOĞAN

17-YALÇIN ERDOĞAN

18-YAVUZ KARA

19-MUSTAFA GÜL

20-METİN MEŞE

21-BURAK ÇELİK

22-MUAMMER ÇELİK

23-ŞAHİN ÇELİK

24-AHMET GÜL

25-MUSTAFA ATA

26-ÖNDER ŞUAYİP ATA

27-AZİME CAN

28-MERYEM ORGUNMAT

29-BİLGİN KAYA

30-UTKU EREN

31-FAHRETTİN YILDIZ

32-KEMAL KALAYCI

2

234

Abana

Merkez

48/72

1-OSMAN OĞLU HÜSNÜ

KANAL

147,74

147,74

2-RIZA ÜRÜN

3-PELİN GÖKGÖZ

4-SİNEM HAVVA ÖRNEK

5-FİRDEVS ÖRNEK

6-SADİYE KAYA

7-YURDAGÜL BAŞARAN

8-MEHMET NUROL ÖRNEK

9-BADE TUĞÇE BOZFAKIOĞLU

10-GÖNÜL KOKARCA

11-HACI AHMET YÜZBAŞIZADE

3

234

Abana

Merkez

48/117

1-OSMAN OĞLU HÜSNÜ

KANAL

108,55

108,55

2-RIZA ÜRÜN

3-PELİN GÖKGÖZ

4-SİNEM HAVVA ÖRNEK

5-FİRDEVS ÖRNEK

6-SADİYE KAYA

7-YURDAGÜL BAŞARAN

8-MEHMET NUROL ÖRNEK

9-BADE TUĞÇE BOZFAKIOĞLU

10-GÖNÜL KOKARCA

11-HACI AHMET YÜZBAŞIZADE

4

236

Abana

Konakören

111/102

1-CEMİLE CANER

KANAL

82,7

82,7

2-FATMA TAVLI

3-HATİCE HANCI

4-HATİCE KALAFAT

5-HAYRİYE KARADEMİR

6-MELAHAT ARSLAN

7-SAFİYE ÇAKAR

8-SAFİYE KELEŞOĞLU

9-SANİYE BİÇER

5

236

Abana

Konakören

111/96

1-CEMİLE CANER

KANAL

21,49

21,49

2-FATMA TAVLI

3-HATİCE HANCI

4-HATİCE KALAFAT

5-HAYRİYE KARADEMİR

6-MELAHAT ARSLAN

7-SAFİYE ÇAKAR

8-SAFİYE KELEŞOĞLU

9-SANİYE BİÇER

6

238

Abana

Konakören

203/10

1-PENPE TEMİZEL

KANAL

49,83

49,83

2-SAFİYE ÇETİN

3-AHMET TUNÇ

4-HALİME DÖNMEZ

5-HATİCE EROL

6-EMİNE KAFADAR

7-FATMA KESİM

8-MEHMET KIZI HANİFE

9-KAMİL

7

256

Abana

Merkez

48/82

1-AYHAN EROL

KANAL

301,51

301,51

8

258

Abana

Merkez

55/163

1-MEHMET GÜRSOY

KANAL

89,52

89,52

2-SEHER YAŞAYAN

3-EMİNE SALÇUK

4-NİHAT GÜRSOY

5-VEDAT GÜRSOY

6-SEDAT GÜRSOY

7-HİKMET TÜLEK

8-ÜNAL TÜLEK

9-ALEV TÜLEK

10-MAİDE GÜRSOY

11-CEMİL YALÇIN GÜRSOY

12-REYHAN SÜMER

13-SEYHAN YILMAZ

14-ERGÜN BAŞAR

15-ERSÜ BAŞAR

9

260

Abana

Merkez

84/23

1-MEHMET

KANAL

10,45

10,45

2-MUSTAFA

3-AYŞE

4-EMİNE

5-SEHER

6-FATMA

10

262

Abana

Merkez

55/170

1-SADIK ÖZGÜL

KANAL

72,57

72,57

2-ÖZDEN ÖZGÜL

3-ÖZNUR ÖZGÜL

4-MÜRÜVVET ÖZGÜL

5-TANER ÖZGÜL

6-CANER ÖZGÜL

11

264

Abana

Merkez

48/47

1-HÜSNÜ OĞLU MAHİR

KANAL

516,5

516,5

12

266

Abana

Merkez

75/65

1-AYNUR YILMAZ

KANAL

204,08

204,08

2-NECLA AÇIKGÖZ

3-MEHMET ŞİNASİ YILMAZ

4-ENDER YILMAZ

5-MUSTAFA YILMAZ

13

268

Abana

Merkez

75/69

1-FATMA OYAR

KANAL

27,8

27,8

2-VEDAT ÖZDEMİR

3-SAYİM ÖZDEMİR

4-ESEDAT ÖZDEMİR

5-HAYRİYE ÖZDEMİR

14

270

Abana

Merkez

48/115

1-SUZAN BATIR

KANAL

228,17

228,17

2-ÜLKÜ CAN ŞENER

3-AYSEL CAN

4-YÜKSEL CAN

15

272

Abana

Konakören

195/12

1- HÜSEYİN YÜZBAŞIOĞLU

KANAL

34,52

34,52

2- MEHMET ERDEN

3- KAMİL AKYAY

4- AHMET ÇILDIR

5- HÜSNÜ

6- EMİNE

7-KEMAL TEPEKÖY

8-AHMET DEĞİRMENCİ

16

272

Abana

Konakören

195/14

1- HÜSEYİN YÜZBAŞIOĞLU

KANAL

123,22

123,22

2- MEHMET ERDEN

3- KAMİL AKYAY

4- AHMET ÇILDIR

5- HÜSNÜ

6- EMİNE

7-KEMAL TEPEKÖY

8-AHMET DEĞİRMENCİ

17

274

Abana

Konakören

111/104

1- BURAK ZİHNİ GÜL

KANAL

109,29

109,29

2- AHU NİLÜFER YILMAZ

3- ONUR OKTAY AKIN

4- UMUT YILMAZ

5- UFUK YILMAZ

6- ANIL HASAN YILMAZ

7- ŞÜKRAN YILMAZ

18

276

Abana

Merkez

66/11

1- SEVİM GÜR

KANAL

126,37

126,37

2- İSMAİL BİLGE

3- SİBEL ÖZTÜRK

4- SEVGİ KAYA

5- EMİNE ÖZCAN

19

276

Abana

Merkez

66/12

1- SEVİM GÜR

KANAL

9,12

9,12

2- İSMAİL BİLGE

3- SİBEL ÖZTÜRK

4- SEVGİ KAYA

5- EMİNE ÖZCAN

20

278

Abana

Konakören

208/8

1- NESRİN BERBERCAN

KANAL

130,9

130,9

2- CEMAL KÜÇÜKKAHRAMAN

3- SEVİL AKARSU

4- AHMET BERBERCAN

21

280

Abana

Konakören

212/27

1- SERPİL YANAR

KANAL

5,42

5,42

2- SEZGİN ÖZÜMBEK

22

282

Abana

Konakören

211/17

1- SALİM YİĞİT

KANAL

203,14

203,14

23

284

Abana

Konakören

213/12

1- TEVFİK PEKER

KANAL

20

20

24

286

Abana

Merkez

85/24

1- MEDİHA ÖZDEN

KANAL

811,34

811,34

25

288

Abana

Merkez

48/113

1- PAKİZE YORGANCI

KANAL

158,95

158,95

 #ilangovtr

Basın No: ILN01918430