İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: Aşağıda belirtilen esas numaralı dosyalar
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu İli Abana İlçesinde kain aşağıda dosya numarası, ada/parsel numarası, yüzölçümü, kamulaştırılacak kısım yüzölçümü, vasfı ve malikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına(kanal amacıyla) karar verilmiş olup, bedel üzerinden taraflarca anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya tebligat yapılamayanlara gazete ile ilan tarihinden itibaren 14. Md. Öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, idari davada iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının kamulaştırma yapan idare adına tapuya tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Abana Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davetiyelerin tebliğinden itibaren 10 gün içinde kamulaştırmaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilgililere 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince ilanen duyurulur.
|
Sn
|
Esas No (2023/)
|
İlçesi
|
Mahallesi
|
Ada-Parsel No
|
Kayıt Malikinin Adı
|
Taşınmaz Vasfı
|
Tapu Alanı
|
Kamulaştırılacak Kısmın Alanı
|
1
|
232
|
Abana
|
Konakören
|
111/92
|
1-CEMAL DEMİR
|
KANAL
|
10,7
|
10,7
|
2-MUAMMER DEMİR
|
3-SABRİ KIRIK
|
4-İSMAİL SİNAN
|
5-AHMET İSMET YAZKAN
|
6-YÜKSEL AKSOY
|
7-KENAN AKSOY
|
8-KEMAL AKSOY
|
9-AHMET GÜL
|
10-ENGİN GÜRDOĞAN
|
11-FAHRİ ATA
|
12-ALİ OSMAN ŞENEL
|
13-AHMET ŞENGÜL
|
14-HASAN ÖZLÜ
|
15-MERT BORAN GÜRDOĞAN
|
16-ENGİN GÜRDOĞAN
|
17-YALÇIN ERDOĞAN
|
18-YAVUZ KARA
|
19-MUSTAFA GÜL
|
20-METİN MEŞE
|
21-BURAK ÇELİK
|
22-MUAMMER ÇELİK
|
23-ŞAHİN ÇELİK
|
24-AHMET GÜL
|
25-MUSTAFA ATA
|
26-ÖNDER ŞUAYİP ATA
|
27-AZİME CAN
|
28-MERYEM ORGUNMAT
|
29-BİLGİN KAYA
|
30-UTKU EREN
|
31-FAHRETTİN YILDIZ
|
32-KEMAL KALAYCI
|
2
|
234
|
Abana
|
Merkez
|
48/72
|
1-OSMAN OĞLU HÜSNÜ
|
KANAL
|
147,74
|
147,74
|
2-RIZA ÜRÜN
|
3-PELİN GÖKGÖZ
|
4-SİNEM HAVVA ÖRNEK
|
5-FİRDEVS ÖRNEK
|
6-SADİYE KAYA
|
7-YURDAGÜL BAŞARAN
|
8-MEHMET NUROL ÖRNEK
|
9-BADE TUĞÇE BOZFAKIOĞLU
|
10-GÖNÜL KOKARCA
|
11-HACI AHMET YÜZBAŞIZADE
|
3
|
234
|
Abana
|
Merkez
|
48/117
|
1-OSMAN OĞLU HÜSNÜ
|
KANAL
|
108,55
|
108,55
|
2-RIZA ÜRÜN
|
3-PELİN GÖKGÖZ
|
4-SİNEM HAVVA ÖRNEK
|
5-FİRDEVS ÖRNEK
|
6-SADİYE KAYA
|
7-YURDAGÜL BAŞARAN
|
8-MEHMET NUROL ÖRNEK
|
9-BADE TUĞÇE BOZFAKIOĞLU
|
10-GÖNÜL KOKARCA
|
11-HACI AHMET YÜZBAŞIZADE
|
4
|
236
|
Abana
|
Konakören
|
111/102
|
1-CEMİLE CANER
|
KANAL
|
82,7
|
82,7
|
2-FATMA TAVLI
|
3-HATİCE HANCI
|
4-HATİCE KALAFAT
|
5-HAYRİYE KARADEMİR
|
6-MELAHAT ARSLAN
|
7-SAFİYE ÇAKAR
|
8-SAFİYE KELEŞOĞLU
|
9-SANİYE BİÇER
|
5
|
236
|
Abana
|
Konakören
|
111/96
|
1-CEMİLE CANER
|
KANAL
|
21,49
|
21,49
|
2-FATMA TAVLI
|
3-HATİCE HANCI
|
4-HATİCE KALAFAT
|
5-HAYRİYE KARADEMİR
|
6-MELAHAT ARSLAN
|
7-SAFİYE ÇAKAR
|
8-SAFİYE KELEŞOĞLU
|
9-SANİYE BİÇER
|
6
|
238
|
Abana
|
Konakören
|
203/10
|
1-PENPE TEMİZEL
|
KANAL
|
49,83
|
49,83
|
2-SAFİYE ÇETİN
|
3-AHMET TUNÇ
|
4-HALİME DÖNMEZ
|
5-HATİCE EROL
|
6-EMİNE KAFADAR
|
7-FATMA KESİM
|
8-MEHMET KIZI HANİFE
|
9-KAMİL
|
7
|
256
|
Abana
|
Merkez
|
48/82
|
1-AYHAN EROL
|
KANAL
|
301,51
|
301,51
|
8
|
258
|
Abana
|
Merkez
|
55/163
|
1-MEHMET GÜRSOY
|
KANAL
|
89,52
|
89,52
|
2-SEHER YAŞAYAN
|
3-EMİNE SALÇUK
|
4-NİHAT GÜRSOY
|
5-VEDAT GÜRSOY
|
6-SEDAT GÜRSOY
|
7-HİKMET TÜLEK
|
8-ÜNAL TÜLEK
|
9-ALEV TÜLEK
|
10-MAİDE GÜRSOY
|
11-CEMİL YALÇIN GÜRSOY
|
12-REYHAN SÜMER
|
13-SEYHAN YILMAZ
|
14-ERGÜN BAŞAR
|
15-ERSÜ BAŞAR
|
9
|
260
|
Abana
|
Merkez
|
84/23
|
1-MEHMET
|
KANAL
|
10,45
|
10,45
|
2-MUSTAFA
|
3-AYŞE
|
4-EMİNE
|
5-SEHER
|
6-FATMA
|
10
|
262
|
Abana
|
Merkez
|
55/170
|
1-SADIK ÖZGÜL
|
KANAL
|
72,57
|
72,57
|
2-ÖZDEN ÖZGÜL
|
3-ÖZNUR ÖZGÜL
|
4-MÜRÜVVET ÖZGÜL
|
5-TANER ÖZGÜL
|
6-CANER ÖZGÜL
|
11
|
264
|
Abana
|
Merkez
|
48/47
|
1-HÜSNÜ OĞLU MAHİR
|
KANAL
|
516,5
|
516,5
|
12
|
266
|
Abana
|
Merkez
|
75/65
|
1-AYNUR YILMAZ
|
KANAL
|
204,08
|
204,08
|
2-NECLA AÇIKGÖZ
|
3-MEHMET ŞİNASİ YILMAZ
|
4-ENDER YILMAZ
|
5-MUSTAFA YILMAZ
|
13
|
268
|
Abana
|
Merkez
|
75/69
|
1-FATMA OYAR
|
KANAL
|
27,8
|
27,8
|
2-VEDAT ÖZDEMİR
|
3-SAYİM ÖZDEMİR
|
4-ESEDAT ÖZDEMİR
|
5-HAYRİYE ÖZDEMİR
|
14
|
270
|
Abana
|
Merkez
|
48/115
|
1-SUZAN BATIR
|
KANAL
|
228,17
|
228,17
|
2-ÜLKÜ CAN ŞENER
|
3-AYSEL CAN
|
4-YÜKSEL CAN
|
15
|
272
|
Abana
|
Konakören
|
195/12
|
1- HÜSEYİN YÜZBAŞIOĞLU
|
KANAL
|
34,52
|
34,52
|
2- MEHMET ERDEN
|
3- KAMİL AKYAY
|
4- AHMET ÇILDIR
|
5- HÜSNÜ
|
6- EMİNE
|
7-KEMAL TEPEKÖY
|
8-AHMET DEĞİRMENCİ
|
16
|
272
|
Abana
|
Konakören
|
195/14
|
1- HÜSEYİN YÜZBAŞIOĞLU
|
KANAL
|
123,22
|
123,22
|
2- MEHMET ERDEN
|
3- KAMİL AKYAY
|
4- AHMET ÇILDIR
|
5- HÜSNÜ
|
6- EMİNE
|
7-KEMAL TEPEKÖY
|
8-AHMET DEĞİRMENCİ
|
17
|
274
|
Abana
|
Konakören
|
111/104
|
1- BURAK ZİHNİ GÜL
|
KANAL
|
109,29
|
109,29
|
2- AHU NİLÜFER YILMAZ
|
3- ONUR OKTAY AKIN
|
4- UMUT YILMAZ
|
5- UFUK YILMAZ
|
6- ANIL HASAN YILMAZ
|
7- ŞÜKRAN YILMAZ
|
18
|
276
|
Abana
|
Merkez
|
66/11
|
1- SEVİM GÜR
|
KANAL
|
126,37
|
126,37
|
2- İSMAİL BİLGE
|
3- SİBEL ÖZTÜRK
|
4- SEVGİ KAYA
|
5- EMİNE ÖZCAN
|
19
|
276
|
Abana
|
Merkez
|
66/12
|
1- SEVİM GÜR
|
KANAL
|
9,12
|
9,12
|
2- İSMAİL BİLGE
|
3- SİBEL ÖZTÜRK
|
4- SEVGİ KAYA
|
5- EMİNE ÖZCAN
|
20
|
278
|
Abana
|
Konakören
|
208/8
|
1- NESRİN BERBERCAN
|
KANAL
|
130,9
|
130,9
|
2- CEMAL KÜÇÜKKAHRAMAN
|
3- SEVİL AKARSU
|
4- AHMET BERBERCAN
|
21
|
280
|
Abana
|
Konakören
|
212/27
|
1- SERPİL YANAR
|
KANAL
|
5,42
|
5,42
|
2- SEZGİN ÖZÜMBEK
|
22
|
282
|
Abana
|
Konakören
|
211/17
|
1- SALİM YİĞİT
|
KANAL
|
203,14
|
203,14
|
23
|
284
|
Abana
|
Konakören
|
213/12
|
1- TEVFİK PEKER
|
KANAL
|
20
|
20
|
24
|
286
|
Abana
|
Merkez
|
85/24
|
1- MEDİHA ÖZDEN
|
KANAL
|
811,34
|
811,34
|
25
|
288
|
Abana
|
Merkez
|
48/113
|
1- PAKİZE YORGANCI
|
KANAL
|
158,95
|
158,95
#ilangovtr
Basın No: ILN01918430