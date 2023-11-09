İndirimli alışverişi kullanıyorlar! Sahte kargoya kapınızı açmayın

Kasım ve aralık ayında e-ticaret sitelerinin sunduğu avantajlı indirimler, tüketiciler için cazip fırsatlar sunarken, siber suçluların geniş kitlelere ulaşması için de uygun ortamı oluşturuyor. Popüler e-ticaret sitelerini ve kargo şirketlerini taklit ederek sahte e-posta veya SMS yollayan saldırganlar, tüketicilerden teslimat adreslerini veya ödeme tercihlerini değiştirmesini talep ederek, kişisel verileri ve finansal bilgileri ele geçiriyor.

Abartılı kampanyaya dikkat

11.11, Efsane Cuma ve yılbaşı fırsatları gibi indirim günlerinde görülen yoğun harcamaların, kimlik avı girişimlerini artırdığını ifade eden Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, abartılı kampanyalara, kredi kartı dolandırıcılıklarına ve sahte alışveriş sitelerine karşı tedbirli olunması uyarısında bulunarak mutlaka sanal kart ile alışveriş yapılması gerektiğini ifade ediyor.



İndirim günlerinde güvenli çevrimiçi alışveriş için 10 önemli ipucu ise şöyle:

1. İndirim gününe özel içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin.

2. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin. Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ancak güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı sunuyor.

3. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun.

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4. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yapılan site, sipariş için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruların cevaplanmaması ve alışverişin sonlandırılması gerekiyor.

5. Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun. Siber dolandırıcılar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlanıldığında, cihazda bulunan kritik bilgiler kullanıcı farkında olmadan suçluların eline geçebiliyor.

6. Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlikeli durumlarda veri kaybını önlemek için, bilgilerin düzenli bir şekilde yedeklenmesi önem taşıyor.

7. Mobil cihazınızın güvende olduğuna emin olun. Mobil cihazların güvenliğinin hiçbir zaman bilgisayarların güvenliği kadar önemsenmemesi diğer pek çok açıdan olduğu gibi online alışverişte de sorun oluyor.

8. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde ya da kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görüldüğü takdirde derhal banka ile iletişime geçilmesi, daha fazla hasarın önlenmesinde etkili oluyor.

9. Mağazaların web siteleri yerine uygulamalarını kullanın.

10. Bilinen, ödüllü ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın.