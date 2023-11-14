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Ekonomi İndirimli alışveriş için bunları yapın!
Ekonomi

İndirimli alışveriş için bunları yapın!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 12:49:31 - 2023-11-14 12:49:31
İndirimli alışveriş için bunları yapın!

Güvenilir bir perakendeci seçmek, güvenli bir ödeme yöntemi kullanmak ve kişisel bilgileri güvende tutmak oldukça önem kazanıyor. Peki bunu nasıl sağlayabilirsiniz? İşte bu konuda önemli ipuçları:

Ürün satın almanın en uygun yollarından biri olan online alışveriş, ev rahatlığında çeşitli ürünlere göz atmaya ve farklı perakendecilerin fiyatlarını karşılaştırabilmeye imkan tanıyor. Ancak online alışveriş, dikkatli olunmazsa dolandırılma veya kişisel bilgilerin çalınması gibi riskli sonuçlar da doğurabiliyor.

Güvenilirlik önemli

Güvenilir bir perakendeci seçmek, güvenli bir ödeme yöntemi kullanmak ve kişisel bilgileri güvende tutmak oldukça önem kazanıyor. Özellikle alışveriş çılgınlığının yoğun olduğu indirim dönemlerinde dolandırıcılık ve siber suç riski arttığından potansiyel çevrimiçi tehditlerden korunmak zorlaşıyor. Acronis, güvenli çevrimiçi alışveriş için 10 ipucunu paylaşıyor. Acronis, güvenli çevrimiçi alışveriş için 10 ipucunu paylaşıyor.

İşte önemli ipuçları:

Satıcının URL'sini iki kez kontrol edin ve yalnızca güvenli ve güvenilir web sitelerini ziyaret edin. Güçlü parolalar ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Hesapların kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesini önlemek, kişisel ve hassas verilerin korunmasına yardımcı olmak için oldukça önemli.

Kimlik koruması kullanarak kişisel bilgilerinizi güvence altına alın, çünkü suçlular çalabildikleri her şeyi ele geçirmeye çalıştıklarından finansal güvenliğinizi sağlamak ve çevrimiçi itibarınızı sürdürmek kimlik hırsızlığının önüne geçer. Popüler perakendecilerden geldiğini iddia eden kimlik avı e-postalarından kaçının.
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Bağlantılara dikkat!

Eski arkadaşlarınızdan gelen, bağlantılar ve ekler içeren beklenmedik e-postalara karşı dikkatli olun. Verilerinizi, fotoğraflarınızı ve home office alanınızı korumak amacıyla siber suçluları dışarıda tutmak için etkin ve güncel bir korumaya sahip olduğunuzdan emin olun. Güvenli çevrimiçi ödeme hizmetlerini veya ek koruma sağlayan kredi kartlarını kullanın. Hassas bilgilerinize yetkisiz erişimi önlemek için halka açık Wi-Fi ağlarını kullanmaktan kaçının. İlgili şirketin gönderim koşullarını kontrol edin. Asla gerekenden fazla bilgi vermeyin.

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