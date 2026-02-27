İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Mülkiyeti İncirliova Belediye Başkanlığı’na ait toplam 2 (iki) adet taşınmazın satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümleri uyarınca 13/03/2026 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1-İDARENİN

Adı : İncirliova Belediye Başkanlığı

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Cad. No:45

İncirliova/AYDIN

Telefonu : 0 256 585 12 24

Faks Numarası : 0 256 585 12 25

Elektronik Posta Adresi : [email protected]

2-İHALENİN

Yapılacağı Yer : İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu (Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Cad. No:45 İncirliova/AYDIN)

Tarihi ve Saati : Satış İhalesi 13.03.2026 tarihinde her bir taşınmaz için listede belirtilen saatlerde gerçekleştirilecektir.

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre Açık Teklif Usulü

İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Gelirler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir yâda satış ihalelerinde 2.500,00 TL ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

Başvuru Zamanı : Başvurular ilgili taşınmazın İhale saatinden en geç 30 dakika öncesine kadar İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Gelirler Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.

3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler

a) Gerçek Kişilerden;

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)

-Ekap’ ta yapılan sorgulamada ihaleden yasaklı olmadığına dair belge

-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

-Geçici teminata ilişkin belge

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

b) Tüzel Kişilerden;

-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

-İmza sirküleri

-Tebligat için adres beyanı

- Ekap’ ta yapılan sorgulamada ihaleden yasaklı olmadığına dair belge

-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

-Geçici teminata ilişkin belge

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

-Ticaret Sicil Gazetesi/ Sicil Kayıt Belgesi/Vergi Levhası

c) Ortak Girişim Olması halinde;

-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi (Noterden Alınacak)

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

Ek’li listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ SR

NO Mahalle Mevkii Ada No Parsel No Yüz

ölçümü (m²) Ana Taşınmaz Nitelik KDV Hariç Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Hacıaliobası Menderes 127 1 17.897,00 Tarla 7.500.000,00 225.000,00 13.03.2026 15:15 2 Hamitler Köycivarı 114 14 4.415,20 Zeytinlik 6.430.000,00 192.900,00 13.03.2026 15:40

