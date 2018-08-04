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İncirlik'teki ABD subaylarına FETÖ'den suç duyurusu!

ABD'nin Adana'da bulunan askeri üssü İncirlik Üssü'nde aralarında subayların da bulunduğu 11 kişiye Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) ve Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu, 15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişiminde rol oynadıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:00
İncirlik'teki ABD subaylarına FETÖ'den suç duyurusu!

ABD'nin Ortadoğu'ya açılan en büyük üslerinden biri olan Adana'daki İncirlik Üssü'nde görevli, aralarında ABD'li subayların da bulunduğu 11 kişiye Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da düzenlediği hain darbe girişiminde rol aldıkları gerekçesiyle Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) ve Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Berzan Toprak'ın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuyla ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve İncirlik Üssü'nde görevli subayların da aralarında olduğu 11 ABD'li askerin tutuklanması talep edildi. ABD'li subayların FETÖ ile birlikte hareket ettikleri ileri sürülen suç duyurusunda FETÖ'cülerle ABD'li komutanların fotoğrafları savcılığa delil olarak sunuldu.

(Haber7)

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:00
  1. Ortadoğu
  2. İncirlik Üssü
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. FETÖ
  5. Berzan Toprak
  6. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
  7. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel

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