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Gündem İmamı kafasına odunla vurarak öldüren kişi tutuklandı
Gündem

İmamı kafasına odunla vurarak öldüren kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İmamı kafasına odunla vurarak öldüren kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde cami imamını kafasına odunla vurarak öldüren cinayet zanlısı tutuklandı.

Olay, dün Tosya ilçesi Yağcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göl Mahallesi Camii imam hatibi İrfan Vurucu (50), ormanlık alanda ağaç kesim noktasında çalışırken anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen K.Ç. arkasından gelerek kafasına odunla vurdu. İrfan Vurucu aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybederken, K.Ç. kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan K.Ç.'yi ormanlık alanda yakaladı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı K.Ç. ile babası S.Ç. ve eniştesi H.D., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Tosya Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlılardan K.Ç. tutuklanırken, babası S.Ç. ve eniştesi H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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