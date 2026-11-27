İLYASBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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İLYASBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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GEBZE
İLYASBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DUYURULUR
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı İlyasbey Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde İlyasbey Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|550****799
|319*****534
|BERKAN KILIÇ
|2026070313PMd0000002
|202401202412
|3080
|0,00
|3080
|3.132.199,66
|Mükellefin Mernis Adresi Bulunmamaktadır.
|590****685
|307*****316
|HAZİM KULA
|2026110413PMd0000004
|202403202403
|3080
|0,00
|3080
|3.157.589,88
|Mükellefin Mernis Adresi Bulunmamaktadır.
|590****685
|307*****316
|HAZİM KULA
|2026110413PMd0000005
|202404202404
|3080
|0,00
|3080
|3.714.548,48
|Mükellefin Mernis Adresi Bulunmamaktadır.
|590****685
|307*****316
|HAZİM KULA
|2026110413PMd0000001
|202401202403
|3080
|0,00
|3080
|3.946.987,35
|Mükellefin Mernis Adresi Bulunmamaktadır.
|590****685
|307*****316
|HAZİM KULA
|2026110413PMd0000006
|202405202405
|3080
|0,00
|3080
|7.207.532,80
|Mükellefin Mernis Adresi Bulunmamaktadır.
|590****685
|307*****316
|HAZİM KULA
|2026110413PMd0000002
|202404202406
|3080
|0,00
|3080
|14.808.064,05
|Mükellefin Mernis Adresi Bulunmamaktadır.
|590****685
|307*****316
|HAZİM KULA
|2026102713PMd0000003
|202401202412
|3080
|0,00
|3080
|19.182.630,99
|Mükellefin Mernis Adresi Bulunmamaktadır.
|661****349
|ÖRS ORMAN ÜRÜNLERİ PALET AMBALAJ YAPI MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026082113PMe0000001
|202301202303
|0033
|0033
|3.620.180,55
|3080
|10.860.541,65
|Kanuni Temsilcinin Mernis Adresi Bulunmamaktadır
|661****349
|ÖRS ORMAN ÜRÜNLERİ PALET AMBALAJ YAPI MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2026082013PMe0000002
|202301202312
|0010
|0010
|4.529.061,41
|3080
|13.587.184,23
|Kanuni Temsilcinin Mernis Adresi Bulunmamaktadır
#ilangovtr
Basın No: ILN02604601