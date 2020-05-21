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İlkbaharla canlanan Çağlayan Şelalesi, doğaseverleri ağırlayacağı günleri bekliyor

Giresun'da kayalıklar arasından dökülen görüntüsüyle doğaseverlerin ilgisini çeken Çağlayan Şelalesi, Kovid-19 salgını dolayısıyla eski hareketli günlerini arıyor - Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı: - "Karların erimesiyle özellikle nisan ve mayıs aylarında çok güzel bir görsel sunuyor. Yaklaşık 50 metre yükseklikten yere düşen suyun sesi ve görüntüsü insanların ilgisini çekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:30:26 -
İlkbaharla canlanan Çağlayan Şelalesi, doğaseverleri ağırlayacağı günleri bekliyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da kar sularının erimesiyle su seviyesi artan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen Çağlayan Şelalesi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacağı günleri bekliyor.

Şebinkarahisar ilçesi Çağlayan köyü sınırları içinde yer alan şelale, kayalık alanın ortasından yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülüyor.

Her yıl özellikle mayıs ayında kar sularının da erimesiyle canlanan şelale, doğal güzelliği ve su sesiyle ziyaretçilerine huzur vadediyor.

Köyün içerisinden üst kısmına ulaşılan şelalenin, alt kısmındaki alandan da suyun akışı izlenebiliyor.

Yılın bu zamanlarında başta fotoğraf tutkunları olmak üzere doğaseverlerin ziyaret ettiği şelaleye, Kovid-19 salgını nedeniyle ilgi azalmış durumda.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şebinkarahisar'ın kültürü ve tarihiyle kadim bir ilçe olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra ilçenin doğal güzellikleri de içerisinde barındıran önemli bir yer olduğunu aktaran Yılancı, ilkbaharda tabiatın uyanmasıyla dağlarda, bahçelerde açan birçok çiçeğin güzellik oluşturduğunu ifade etti.

Yılancı, Çağlayan Şelalesi'nin de ilkbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü kaydederek, "Şehir merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta, önemli bir değerimiz. Karların erimesiyle özellikle nisan ve mayıs aylarında çok güzel bir görsel sunuyor. Yaklaşık 50 metre yükseklikten yere düşen suyun sesi ve görüntüsü insanların ilgisini çekiyor." dedi.

- "Şehrin gürültüsünden kaçanlar Çağlayan Şelalesi'nde huzur buluyor"

Doğadaki su sesinin insanları rahatlattığını dile getiren Yılancı, şehrin gürültüsünden kaçan vatandaşların Çağlayan Şelalesi'nde huzur bulduğunu belirtti.

Yılancı, şelalenin alttan ve üstten görülebildiğine dikkati çekerek, "Altına kadar girebiliyorsunuz, suyu alttan izlemek ayrı bir şey. Şelalenin üst kısmına da Çağlayan köyü içerisinden ulaşılabiliyor. Orada da harika bir manzara sizleri bekliyor." ifadesi kullandı.

Şelaleye amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi gösterdiğine dikkati çeken Yılancı, şunları kaydetti:

"Bu dönemlerde geçmiş yıllarda gece olsun gündüz olsun çeşitli tekniklerle burayı fotoğraflayanlar oluyordu. Bu yıl koronavirüs nedeniyle şelaleyi ziyaret edenler azaldı. Koronavirüsün her yerde olduğu gibi ilçede de olumsuz etkileri oldu. Fotoğrafçıları, yerli ve yabancı turistleri burada görüyor olacaktık ancak şu anda göremiyoruz. Koronavirüs salgınının bitmesini, yerli ve yabancı turistlerin doğal güzellikleri görmesini arzuluyoruz."

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