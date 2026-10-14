İlk kararda beraat eden sanık da Gina Mercimek davasında ağırlaştırılmış müebbet aldı

Kilis'te 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada mahkeme, sanıklar Hüseyin Boğuç ve Azittin Altınöz'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar, Yargıtay'ın bozması üzerine Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada açıklandı.

Gina Mercimek, 4 Nisan 2023'te Kilis'te kaybolmuştu. Mercimek'in cesedi, aynı sokaktaki Hüseyin Boğuç'a ait iki katlı evin avlusunda yer alan su kuyusunda bulunmuştu.

İlk yargılamada Altınöz beraat etmişti

Davanın önceki aşamasında Hüseyin Boğuç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, Azittin Altınöz ise beraat etmişti. Maktulün ailesinin itirazını inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beraat eden sanığın da cezalandırılması ve diğer sanığın cezasının en üst hadden uygulanması gerektiğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Bozmanın ardından görülen duruşmaya tutuklu sanık Azittin Altınöz katıldı. Hüseyin Boğuç ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Önceki savunmalarını tekrarlayan iki sanık da suçsuz olduklarını öne sürerek tahliyelerini istedi.

Duruşma savcısı, her iki sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Heyet, iki sanığa da bu suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"İndirim uygulanmaksızın en üst sınırdan ceza verildi"

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan maktulün avukatı Sümeyye Gökçe, ailenin avukatları olarak süreci en başından beri takip ettiklerini ve yargılamanın üç yıldan fazla sürdüğünü anlattı. Gökçe, bozma kararı sonrası görülen karar duruşmasında her iki sanığın da çeşitli suçlardan hiçbir indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan cezalandırıldığını söyledi.

Gökçe, Gina Mercimek'in yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde hakları ihlal edilen çocukların yaşam ve eğitim haklarına da değindi. Çocukların ayrımcılığa uğramadan yaşayabildiği ve eğitim alabileceği bir dünya için mücadelenin sürdürüleceği ifade edildi.