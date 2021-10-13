İlhan Şen kimdir? İlhan Şen nereli kaç yaşında?
İlhan Şen kimdir? Şeyma Korkmaz kaç yaşında ve aslen nereli? 19 Aralık 1987 tarihinde doğan İlhan Şen, ilk oyunculuk deneyimine Şahin Tepesi adlı dizi ile başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakterini de oynayan İhan Şen kimdir? İşte İlhan Şen hayatı, özgeçmişi…
İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan’da doğmuştur. İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. İlhan Şen, dyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı dizi ile adım atmıştır.
İlhan Şen, geçmiş dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakterini oynamıştır.
İlhan Şen hangi dizilerde oynadı?
2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Erman Façalı) (TV Dizisi)
2018 – Şahin Tepesi (Mete) (TV Dizisi)
2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (TV Dizisi)