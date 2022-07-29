İlhan İrem kimdir? Hayatı ve biyografisi! İlhan İrem neden öldü hastalığı neydi?

İlhan İrem, 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Naif şarkılarıyla bilinen İrem'in bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gördüğü aktarıldı. Peki İlhan İrem kimdir? İlhan İrem nereli kaç yaşındaydı? İlhan İrem şarkıları hangileri?

İlhan İrem kimdir?

Esas ismi İlhan Aldatmaz olan mahir sanatçı İlhan İrem, 1 Nisan 1955 senesinde Bursa'da hayata gözlerini açmıştır. Ortaokulda solfej ve şan dersleri eğitimine başladı fakat müzik yaşamına girmesi, 1969 yılında (14 yaşındayken) üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesi ile gerçekleşti. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.

İlhan İrem’in şarkıları

Sevgiliye (1979)

Bezgin (1981)

Pencere (1983)

Köprü (1985)

Ve Ötesi (1987)

Dünden Yarına (1988)

Uçun Kuşlar Uçun (1989)

İlhan-ı Aşk (1992)

Koridor (1994)

Romans (1994)

Seni Seviyorum (2001)

Cennet İlahileri (2006)

Tozpembe/Progressive Çocuk Şarkıları (2008)

İlhan İrem'in kitapları

Pencere... Köprü... Ve Ötesi... (Öykü / 1985)

Uzaklarda Biri Var (Denemeler / 1987)

Katastrof (Şiirler / 1990)

Delirium (Denemeler / 1994)

Millenium / Sanalizasyon Fareleri, Yarasalar ve Diğerleri (Denemeler / 1998)

Siyah Kuğunun Şarkısı (Senfonik Şiir /2007)

Güneş Ülkesinin Karanlık İnsanları (Denemeler / 2014)