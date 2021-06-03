İlerleyen yaşı sebebi ile ahlaksız rol bulamayan Berna Laçin'in gündeme gelme çabası!

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Ahlaksız sahneleri ile kendisine 'sanatçı' sıfatını uygun bulan Berna Laçin adlı kadın, twitter hesabından kiraz fiyatının pahalı olduğunu öne sürerek bir paylaşımda bulunmuştu. Laçin, "Kirazın kilosu 60 ilâ 80 lira arası! Bugün halde toptan satış 80 lira! Bir umut 'sonra düşer di mi' diye sordum , 'düşmez be abla' dediler! Kiraz yahu! Çocukken kulaklara küpe diye takar oynardık, şimdi kirazın tadını bilmeden büyüyen çocukların ülkesi olduk! Yazıklar olsun!" demişti.

Kendi takipçileri arasında da alay konusu oldu

Kendi takipçilerinin bile 'Kiraz fiyatı bu kadar değil' diyerek tepki gösterdiği Berna Laçin, twitterda da en çok konuşulanlar arasında girdi. Binlerce vatandaş Laçin'in paylaşımına tokat niteliğinde cevap verdi.

Vatandaşı trollükle suçladı!

Vatandaşın tokatını yiyen Laçin, bir paylaşımda daha bulunarak, vatandaşları trollükle suçladı: "Yeni moda , hayat pahalılığından söz edersen trolcükler iş başı yapıyor Sevinç gözyaşı döken yüz. Trolcük diyorum çünkü ağaları dağaldı ya artık zor toplaşabiliyorlar. Hayat pahalı, bir kere daha söyleyeyim sebze pahalı, meyve pahalı, internet pahalı, benzin pahalı, elektrik pahalı, her şey çok pahalı."

Kamuoyu; Berna Laçin'in paylaşımını, 'yaşı ilerlediği için ahlaksız sahnelerde rol alamamasından dolayı gündeme gelme çabası' olarak yorumladı.