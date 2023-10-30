İLANEN TEBLİGAT

OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Osmaniye İli Merkez İlçesi Raufbey Mahallesi Alparslan Türkeş Cad. No:26 (YKN:258116), 2671 ada 9 parsel adresinde bulunan listede adı geçen yapı bağımsız birim maliki, hissedarı ve varsa kiracılarına;



Osmaniye İli Merkez İlçesi Raufbey Mahallesi Alparslan Türkeş Cad. No:26 (YKN:258116), 2671 ada 9 parsel adresinde bulunan yapı Osmaniye Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 6306 Sayılı Afet Riskim Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Gereğince Riskli Yapı Olarak tespit edilmiştir.



6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (3) bendine göre binanızı yıkmanız veya güçlendirme yapılması için 60 (altmış) gün ve yine 6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğin 8. Maddesinin 2. Bendinin c fıkrası gereği yapı maliklerince veya hissedarlarınca yazımızın tebliğine müteakip 30 (otuz) gün içinde Riskli Yapının güçlendirme yapılması veya insandan ve eşyadan tahliye edilerek yıktırılması işleminin belirtilen süre içerisinde yaptırılma için süre verilmiş olup ilgili yapı hissedarının mernis sisteminde kaydı ölüm nedeniyle kapalı olduğu için ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



İlanen ve tebliğen duyurulur.

ADI SOYADI TC Ahmet KARDAŞ 23…….58

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Basın No: ILN01919387