İLANEN İHTARNAME

İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Donanmacı Mahallesi 326 ada 9 parsel bulunan yapının 6306 sayılı Kanun kapsamında Riskli Yapı tespiti yapılmış ve kesinleşmiştir.

Taşınmaz üzerinde bulunan yapılara 6306 sayılı kanun gereğince işlem tesis edilmiş olup, riskli yapı yıkılarak, yeniden yapılması için üçte iki hisse sahibi malikler olarak inşaat yapımı için yüklenici ile anlaşma sağlanmış ve sözleşme imzalanmıştır



Aşağıda isimleri zikredilen taşınmaz hisse malikinin ölü olması sebebi ile sözleşme imzalanamamıştır. Üçte iki hisse maliki ile yapılan sözleşme ve vekaletname Yüklenici MBU Yapı Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Akçay Caddesi No: 62/1 64/B-C Gaziemir İzmir adresinden temin edilecek olup, 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin 15-15/A maddeleri gereğince işbu ilanen ihtarnamenin yayımı tarihinden itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde üçte iki maliklerce imzalanan sözleşmeyi imzalamadığınız taktirde hissenizin 6306 Sayılı Kanunun 6. maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 15-15/A maddesi kapsamında satışının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden talep edileceğini ilanen ihtar ederiz.



İhtar Eden : Sadrettin Ateş İşçimenler, Tülin Özger, Zehra Mete, Süleyman Cahit Şerbetçioğlu, Meral Yetkin, Mustafa Enis Yetkin, Ayşe Canan Şerbetçioğlu, İris Öktem, İffet Aylin Kavalalı Vekili Av. Aylin ÖZARAS



Hisse Maliki : Hasan Salahattin İşçimenler



İhtar Edilenler : Hasan Salahattin kızı Belma Deniz Jones, Hasan Salahattin kızı Elmas Suzan İşçimenler, Hasan Salahattin oğlu Erol Selahattin İşçimenler

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Basın No: ILN01918808