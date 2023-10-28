İLANEN İHTARNAME

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Yeniakit Publisher
2023-10-28 00:00:00 -

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İzmir  ili, Karşıyaka  ilçesi, Donanmacı Mahallesi 326 ada 9 parsel bulunan yapının 6306 sayılı Kanun kapsamında Riskli Yapı tespiti yapılmış ve kesinleşmiştir. 

Taşınmaz  üzerinde  bulunan  yapılara 6306 sayılı kanun gereğince işlem tesis edilmiş olup,  riskli  yapı yıkılarak, yeniden yapılması için üçte iki hisse sahibi malikler olarak inşaat yapımı için  yüklenici ile anlaşma sağlanmış ve sözleşme imzalanmıştır

Aşağıda isimleri zikredilen taşınmaz hisse malikinin ölü olması sebebi ile sözleşme imzalanamamıştır. Üçte iki hisse maliki ile yapılan sözleşme ve vekaletname   Yüklenici  MBU Yapı Otomotiv  Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi’nin Akçay Caddesi  No: 62/1 64/B-C  Gaziemir İzmir adresinden temin edilecek  olup, 6306 Sayılı Kanun   ve Uygulama Yönetmeliğinin    15-15/A  maddeleri  gereğince  işbu  ilanen ihtarnamenin  yayımı   tarihinden  itibaren  15 ( on beş) gün  içerisinde  üçte iki  maliklerce  imzalanan  sözleşmeyi  imzalamadığınız   taktirde  hissenizin  6306 Sayılı Kanunun  6. maddesi  ve  Uygulama   Yönetmeliğinin    15-15/A   maddesi kapsamında  satışının  Çevre  Şehircilik ve İklim Değişikliği   İl Müdürlüğü’nden    talep edileceğini  ilanen ihtar ederiz.  

İhtar Eden : Sadrettin Ateş İşçimenler,  Tülin Özger, Zehra Mete,   Süleyman Cahit Şerbetçioğlu,  Meral  Yetkin,  Mustafa Enis Yetkin,  Ayşe Canan  Şerbetçioğlu,  İris Öktem,  İffet  Aylin Kavalalı  Vekili  Av. Aylin ÖZARAS 

Hisse Maliki    :  Hasan Salahattin İşçimenler 

İhtar Edilenler :   Hasan Salahattin  kızı Belma  Deniz   Jones, Hasan Salahattin  kızı  Elmas Suzan İşçimenler,  Hasan Salahattin  oğlu  Erol Selahattin İşçimenler 

#ilangovtr

Basın No: ILN01918808 