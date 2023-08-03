İLAN YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/275 Esas

KARAR NO : 2019/161

Davacı Orman İşletme Müdürlüğü vekili tarafından davalılar BURHAN AYAS ve ark.aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil davasında dava konusu olan Yalova ili, Safran köyü, 157 ada 23 parsel sayılı taşınmazın tamamının tapusunun iptal edilerek Orman niteliğiyle Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ederek açılan davanın sonunda Mahkememizce verilen 17/04/2019 tarih 2017/275-2019/161 E.K sayılı kararı ile" Davanın KABULÜ ile Yalova ili, Merkez İlçesi, Safran köyü 157 ada 23 parsel sayılı taşınmazın TAMAMININ davalılar adına olan TAPU KAYDININ İPTALİ ile orman vasfıyla HAZİNE ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE; Taşınmaza ait tapu kaydı üzerindeki 3. Kişiler ve kurumlar lehine olan takyidatların KALDIRILMASINA" dair verilen karar tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı BURHAN AYAS'a H.M.K. 318 maddesi gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01870928