İLAN TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/400 Esas

KARAR NO : 2020/261

Davacı TUNCELİ VALİLİĞİ tarafından açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;1-Davacının davasının KABULÜ ile, 1.459,09 TL lik alacağın 18.07.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,2-Davacı yanca yapılan 1,637,90 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,3-Kabul edilen dava değeri üzerinden alınması gereken 99,67 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,4-Davacı yanca yatırılıp sarf olunmayan gider avansının resen iadesine,



5-Tunceli İcra Müdürlüğünün 2018/115 Esas sayılı takip dosyasının iadesine, Dair; miktar itibariyle kesin olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Ramazan ve Meryem oğlu 1979 d.lu 335*****300 İrfan ÇİFTÇİ'ye T.K.'nın 28. maddesi gereğince tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01860048