İLAN T.C.RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/278 Esas

Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;



Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Camidağı Mahallesinde bulunan 117 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 1253,66 m²'lik bölümünün daimi irtifak hakkı ile 463,59 m²'lik bölümünün 1 yıllık geçici irtifak hakkının kamulaştırılmasına karar verildiğini, kamulaştırma kararı alınan alanın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı idare adına tesciline karar verilmesi talep etmiştir.



Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Nevzat Avcı'ya dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. Kamulaştırma Kanunu gereğince davalının adresinin tespiti için kolluk araştırması yaptırılmış, ancak davalının tebligat yapılabilecek açık ve sarih adresi tespit edilememiştir.



Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren davalı Mehmet ve Nezafet oğlu, 12/08/1968 doğumlu, 415.....048 TC kimlik numaralı NEVZAT AVCI'ya idari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Halk Bankası Rize Şubesi nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı olduğu 12/10/2023 günü saat 10:15 'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesinin gerekli olduğu aksi takdirde HMK'nun 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 31/05/2023

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Basın No: ILN01842387