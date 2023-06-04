İLAN T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/314 Esas

DAVALI : SHIR AQA AZIMI



Davacı tarafından davalı Shir Aqa Azımı aleyhine açılan boşanma davasının yapılan tensip ara karar gereğince;



Davacı dava dilekçesinde özetle; Tarafların on beş yıl önce İran'da evlendiklerini, beş yıl önce Türkiye'ye geldiklerini, iki çocukları bulunduğunu, son bir yıldır fiilen ayrı yaşadıklarını, karı-koca hayatını ve evlilik birliğinin sürdürmelerinin imkanı kalmadığını bildirerek boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya verilmesine, çocukların her biri için aylık 500'er TL tedbir (iştirak) nafakasına, 1.500TL tedbir (Yoksulluk) nafakasına, 50.000TL maddi, 50.000TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.



Mahkememizce davalıya dava dilekçesinde belirtilen adresine tebligat çıkarılmış, tebligatın bila dönmesi sonucunda talep üzerine sistemde kayıtlı ve mahkememize bildirilen adreslerine de tebligat çıkarılmış ancak netice alınamamış olmakla; T.K 'nun 28-31 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten sonra 2 hafta içerisinde cevap, delil ve tanıklarını sunmasına, aksi halde HMK. 128 maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01840455