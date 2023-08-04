İLAN T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-08-04 00:00:00 -
İLAN T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/55 Esas
DAVACI: HAKAN KAPLAN
İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK KİŞİ : HATİCE ARSLAN
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve tescil davasının ön inceleme duruşma günü 17/10/2023 tarihi saat 11.00'a bırakılmış olduğundan belirli gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğini diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01871808