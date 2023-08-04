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Resmi İlanlar İLAN T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İLAN T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-08-04 00:00:00 -

İLAN T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/55 Esas

DAVACI: HAKAN KAPLAN

İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK KİŞİ : HATİCE ARSLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve tescil davasının ön inceleme duruşma günü 17/10/2023 tarihi saat 11.00'a bırakılmış olduğundan belirli gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğini diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01871808