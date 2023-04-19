İLAN T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/864 Esas

MİRASÇI FETANE DEMİRCİ, Memet ve Nafiye'den olma 15/10/1968 doğumlu, 33935229826 TC kimlik numaralı, İhbarla açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Şarkışla Noterliğince tanzim olunan 18/04/2011 tarih ve 01647 yevmiye nolu düzenlenme şeklinde vasiyetnameye göre muris Memet DEMİRCİ: "BUGÜNE KADAR EDİNMİŞ OLDUĞUM VE BUGÜNDEN SONRA EDİNECEĞİM BÜTÜN MENKUL VE GAYRİMENKUL MALLARIMI OĞLUM 33947229470 KİMLİK NOLU BÜNYAMİN DEMİRCİ'YE BIRAKMAYI VASİYET EDİYORUM,SON İSTEK VE ARZULARIM BU YÖNDEDİR" şeklinde vasiyet ettiği ve vasiyetnamenin açılıp okunması hususunun mahkememize intikal ettirildiği ancak vasiyetnamenin mirasçı Fetane DEMİRCİ' ye tebliğ edilemediği, iş bu ilanın yapıldığı tarihten 7 gün sonra mirasçıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve duruşma günü olan 31/05/2023 günü saat 10:10' da duruşmaya gelmesi ve 1 ay içinde vasiyetnamenin iptali davası açmadığı takdirde yargılamanın yokluğunda yapılıp vasiyetnamenin açılıp okunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01815818