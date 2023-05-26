İLAN T.C. SALİHLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/266

Davacı - karşı davalı (Kayyım) Manisa Defterdarlığı tarafından davalı -karşı davacı Vedat Ulaş aleyhine açılan İtirazın İptali davası ile, davalı -karşı davacı Vedat Ulaş tarafından,davacı - karşı davalı aleyhine açılan zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davası nedeniyle; Dava konusu Manisa ili Salihli ilçesi Yılmaz Mah. 2602 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili TMK md. 713 gereği gaiplik hukuki sebebi ile zilyetliğe dayalı olağanüstü zamanaşımından kaynaklı tapu iptali ve tescili davası açıldığı, söz konusu dava ile ilgili Türk Medeni Kanunu md. 713'de belirtilen koşulların oluşmadığını ileri sürenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememiz dosyasına itirazda bulunması gerektiği hususu ilan olunur. 24/05/2023

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Basın No: ILN01835021