İLAN T.C. OVACIK(TUNCELİ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/40 Esas

DAVALILAR : 1- AZİME KESKİN

2- BESİME AKGÜN Eğripınar Köyü Ovacık

3- CİHANGİR AKGÜN Eğripınar Köyü Ovacık

4- DERYA BAL Eğripınar Köyü Ovacık

5- DOĞAN AKGÜN Eğripınar Köyü Ovacık

6- EBRU ÇAM Eğripınar Köyü Ovacık

7- ERDAL AKGÜN Eğripınar Köyü Ovacık

8- MERAL AKGÜN Eğripınar Köyü Ovacık

9- ÖNDER AKGÜN Eğripınar Köyü Ovacık

10- ÖZGÜL AKGÜN Eğripınar Köyü Ovacık

11- SONGÜL AKGÜN

12- ŞENGÜL DEKÇE Eğripınar Köyü Ovacık/Tunceli

13- YAZGÜL MENGÜÇ Eğripınar Köyü Ovacık/Tunceli



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;



Dava dilekçesine karşı iki haftalık yasal süresi içerisinde beyanda bulunmanız, Durusma Günü: 05/10/2023 günü saat: 13:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01876543