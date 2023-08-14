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Resmi İlanlar İLAN T.C. OVACIK(TUNCELİ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

İLAN T.C. OVACIK(TUNCELİ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-08-14 00:03:00 -

İLAN T.C. OVACIK(TUNCELİ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/40 Esas

DAVALILAR : 1- AZİME KESKİN
2- BESİME AKGÜN Eğripınar Köyü Ovacık
3- CİHANGİR AKGÜN Eğripınar Köyü Ovacık
4- DERYA BAL Eğripınar Köyü Ovacık
5- DOĞAN AKGÜN Eğripınar Köyü Ovacık
6- EBRU ÇAM Eğripınar Köyü Ovacık
7- ERDAL AKGÜN Eğripınar Köyü Ovacık
8- MERAL AKGÜN Eğripınar Köyü Ovacık
9- ÖNDER AKGÜN Eğripınar Köyü Ovacık
10- ÖZGÜL AKGÜN Eğripınar Köyü Ovacık
11- SONGÜL AKGÜN
12- ŞENGÜL DEKÇE Eğripınar Köyü Ovacık/Tunceli
13- YAZGÜL MENGÜÇ Eğripınar Köyü Ovacık/Tunceli

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesine karşı iki haftalık yasal süresi içerisinde beyanda bulunmanız, Durusma Günü: 05/10/2023 günü saat: 13:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01876543