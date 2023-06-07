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Resmi İlanlar İLAN T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

İLAN T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-06-07 00:00:00 -

İLAN T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/287 Esas
Konu: Gaiplik
 
İLAN

MALİYE HAZİNESİ ile TAHİR BAYANDIR arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların veya mirasçılarının 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 29/05/2023

GAİP:
Ula ilçesi, Akyaka Mahallesi, 113 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda 1/2 pay sahibi
ADI: Abidin

#ilangovtr

Basın No: ILN01841283