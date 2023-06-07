İLAN T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2023-06-07 00:00:00 -
İLAN T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/287 Esas
Konu: Gaiplik
İLAN
MALİYE HAZİNESİ ile TAHİR BAYANDIR arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların veya mirasçılarının 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 29/05/2023
GAİP:
Ula ilçesi, Akyaka Mahallesi, 113 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda 1/2 pay sahibi
ADI: Abidin
#ilangovtr
Basın No: ILN01841283